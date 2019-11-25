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    HaberlerEkonomi HaberleriMarmaray'da ücret iadesi almayı unutmayın
    25.11.2019 - 11:46 | | AA

    Marmaray'da ücret iadesi almayı unutmayın

    Tüketici örgütlerinin temsilcileri, Gebze-Halkalı hattında 43 durakla hizmet veren Marmaray'da ücretlerin 2,60-5,70 lira aralığında değiştiğini belirterek, zaman zaman ücret iadesi almayı unutan yolcuları bu konuda uyardı.

    Marmaray'da ücret iadesi almayı unutmayın

    5,5 yıl boyunca 5 durakla hizmet veren Marmaray, 12 Mart’tan itibaren Gebze-Halkalı hattında 43 durakla hizmet vermeye başladı. Günlük ortalama 365 bin yolcunun taşındığı hatta, istasyon sayısına göre ücret alınıyor.

    Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Marmaray'ın İstanbullular için çok önemli bir toplu taşıma hizmeti sağladığını belirterek, konfor ve ulaşım ağı genişledikçe toplu taşımaya ilginin arttığını söyledi.

    Marmaray'da kullanılan istasyon sayısına göre ücret alındığını hatırlatan Küçük, ücretlendirmenin, 1-7 istasyonda 2,60 lira, 8-14 istasyonda 3,25 lira, 15-21 istasyonda 3,80 lira, 22-28 istasyonda 4,40 lira, 29-35 istasyonda 5,20 lira, 36-43 istasyonda ise 5,70 lira olduğunu aktardı.

    Küçük, "Marmaray'ın ücretlendirme sisteminde, binilen istasyonda en uzak mesafe ücreti alınıyor. Çünkü istasyondan dışarı çıkmadığınız sürece en uzak mesafeye kadar gitme imkanınız bulunuyor. En uzak mesafeye gidilmemesi halinde inilen duraktan çıkarken, İstanbulkart'ın çıkışlarda ücret iadesi cihazına okutulması gerekiyor." dedi.

    Toplamda 7 istasyon kullanan birisinin çıkışta iade cihazına kartı okutmaması halinde 3,10 lira fazla ücret ödediğine dikkati çeken Küçük, yolcunun duraktan çıkar çıkmaz kartını okutması gerektiğini vurguladı.

    Küçük, benzer ücretlendirme sisteminin metrobüste de bulunduğunu ifade ederek, bu ulaşım araçlarını özellikle çok kullanmayanların durumdan habersiz olduğunun görüldüğünü kaydetti.

    "Aylık abonmanlar da geçiş hakkı iadesi alıyor"

    Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkanı Aziz Koçal da Marmaray yolcularının ücret iadesi almayı zaman zaman unuttuğunu, özellikle Marmaray'ı sık kullanmayanlar ve İstanbul'da yaşamayıp da ziyarete gelenlerin ücret iadesi almayı bilmediğini veya unuttuğunu söyledi.

    Marmaray'da istasyon çıkışlarında ücret iadesi için yazılı uyarıların bulunduğunu hatırlatan Koçal, "Ancak yolculuk esnasında da araç içinde anons yapılmalı. En azından her durak arası bir defa yapılması yeterli olacaktır. Öte yandan, İstanbulkart'a aylık abonman yaptıranlar da çıkışta kartını iade cihazına okutmalı. Çünkü orada da farklı bakiye düşüyor. 1-7 istasyonda 1, 8-21 istasyonda 2, 22-35 istasyonda 3, 36-43 istasyonda ise 4 geçiş hakkı düşülüyor." diye konuştu.

     

     

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