Maslak’a Facebook istasyonu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Facebook ve Habitat Derneği işbirliğine giderek ortak çalışma alanı ve topluluğu olan ‘Facebook İstasyon’ları Türkiye’ye yayacak. Amerikalı sosyal medya devi Facebook’un Türkiye’deki en büyük yatırımlarından biri olan İstasyon’ların ilki İstanbul Maslak’ta açılırken, 8 ilde daha açılması planlanıyor. Facebook İstasyon’larda girişimciler, start-up’lar, Facebook’a üçüncü parti uygulama geliştiriciler ücretsiz çalışabilecek.



Facebook İstasyon, Türkiye’deki insanları, toplulukları ve işletmeleri bir araya getirerek onların büyümek için ihtiyaç duydukları becerilere, kaynaklara ve bilgilere erişmelerine yardımcı olmayı hedefliyor. Facebook İstasyon, Türkiye toplumunun ve ekonomisinin dijitalleşmesine odaklanan bir dizi farklı eğitime, programa ve atölye çalışmasına ev sahipliği yapacak. Farklı sosyal grupların ve toplulukların bir araya gelerek fikir paylaşımında bulunabilecekleri ve çalışabilecekleri fiziksel bir alan olmayı hedefleyen Facebook İstasyon, aynı zamanda ülkedeki işletmelere küresel pazarlara ulaşmaları ve iş arayışında olan bireylere iş bulmaları için de destek olacak.









Kobi ve girişimciler



TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, girişimci olmanın ve girişimcilerin işlerini büyütmelerinin eskiye kıyasla çok daha kolay olduğunu söyledi. Dijital araçları doğru kullanan şirketlerin dünyanın dört bir yanındaki potansiyel müşterilere bir tık uzakta olduğunu aktaran Hisarcıklıoğlu, “Facebook ve Habitat iş birliğinde açtığımız bu merkezde Kobilere ve girişimci olmak isteyen herkese hizmet vereceğiz. Kobilere dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Facebook’un geliştirdiği araçları nasıl doğru kullanabileceklerini öğreterek büyümelerine destek olacağız. Facebook İstasyon sadece İstanbul’daki şirketleri ya da bireyleri hedeflemeyecek. TOBB Kadın ve Genç Girişimci Kurullarımızın liderliğinde, İstanbul’da geliştireceğimiz programlar Anadolu’daki Kobilere ve insanlara da ulaşacak. Facebook İstasyon’un Anadolu şehirlerindeki uydu merkezlerine odalarımız ev sahipliği yapacak” dedi.



Ekonomiye önemli katkı



Facebook Türkiye Ülke Direktörü Derya Matraş ise, Facebook’un insanların, toplulukların ve KOBİ’lerin teknolojiyi kullanarak başarılı olmaları için daha çok şey yapmak istediğini kaydetti.



Matraş, “Facebook İstasyon bu hedefimizi gerçekleştirebileceğimiz yer olacak. Facebook çok uzun zamandır Türkiye ekonomisine katkıda bulunmak için çalışıyor. Şimdiye kadar başarılı da olduk. Deloitte Türkiye raporu platformlarımızla ülkede 209 bin ek istihdam yarattığımızı ve ekonomiye 15.3 milyar TL katkıda bulunduğumuzu gösterdi” diye konuştu.



Sekiz ile daha açılacak



Facebook Türkiye Kamu Politikaları Departman Başkanı Çağatay Pekyörür de, “Girişimler sadece İstanbul ile sınırlı kalmayacak. Sekiz farklı ilde daha bölgesel topluluk merkezleri açacağız. Gaziantep, Denizli, Samsun, Antalya, Diyarbakır, İzmir, Ankara ve Kayseri’deki bu merkezlerde işletmelerin çevrimiçi alanda büyümelerine, dijital varlığın çevrimiçi alanda güvenli yönetimine ve çevrimiçi içeriğin bilinçli kullanımına yönelik eğitimler yapacağız” dedi.