Memuru sevindiren haber! Çalışmalara başlandı

Yarım zamanlı çalışma hakkının kullanımında kadın veya erkek memur ayrımı yapılamayacak. Eşlerin her ikisinin de memur olması durumunda yarı zamanlı çalışma hakkından her iki eş de yararlanabilecek. Eşler, bu hakkı aynı dönemde veya birbirini takip eden dönemlerde kullanabilecek. Evlat edinenler de bu haktan istifade edecek.

BİR AY ÖNCE BİLDİRİLECEK

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğum sonrası yarı zamanlı çalışma hakkının kullanımına ilişkin esasları belirlemek için Dışişleri, Milli Eğitim Bakanlığı temsilcilerinin de yer aldığı kapsamlı bir toplantı yaptı. Doğum sonrası yarı zamanlı çalışma hakkı tüm boyutuyla masaya yatırıldı.

Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre; yarım zamanlı çalışma dönemi doğum sonrası analık izninin veya kullanılan iznin bitiminden itibaren çocuğun mecburi ilköğretim çağını takip eden aybaşına kadar olan dönemi kapsıyor. Taslağa göre memur, yarım zamanlı çalışma döneminin herhangi bir periyodunda yarı zamanlı çalışmayı talep edebilecek. Bunu çalışmaya başlamadan bir ay önce dilekçe ile kuruma bildirecek. Yararlanma şartları, uygunluk yönünden değerlendirilip sonuçlanacak. Değerlendirme sonucu, memurun çalışma usulü ve günlük çalışma saatlerinin bitiş ve başlangıcı, yetkili amir tarafından belirlenecek.

ÜÇ SAATTEN AZ OLAMAZ

Memurun haftalık çalışma süresi, haftada üç günü ve günde sekiz saati aşmamak şartıyla günlere bölünecek. Bu şekilde çalışan memurun günlük çalışma süresi eşit olabileceği gibi farklı da olabilecek.

Memurun haftalık çalışma süresi, günde üç saatten az olmamak kaydıyla günlere taksim edilecek. Memur, çalışma saatleri içinde kalan yıllık izin, hastalık ve mazeret izni ile diğer izinlerde geçen sürelerde yarımzamanlı çalışmış sayılacak. Yarı zamanlı çalışanlar ayrıca süt izni kullanmayacak.

EVLAT EDİNEN DE KULLANACAK

Evlat edinme halinde memurun yarım zamanlı çalışma dönemi, evlat edinilen çocuğun fiilen teslim edildiği tarihten verilen sekiz haftalık iznin ya da kullanılan iznin bitiminden itibaren çocuğun mecburi ilköğretim çağını takip eden aybaşına kadar olan dönemi kapsayacak. Yarım zamanlı çalışma hakkı çocuğun hayatını kaybetmesi, evlatlık ilişkisinin kaldırılması, çoğun ilköğretime başlaması durumunda sona erecek.