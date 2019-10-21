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    HaberlerEkonomiMemurun fazla mesai ücreti: 2.26 lira
    21.10.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Memurun fazla mesai ücreti: 2.26 lira

    Devlet memurlarının saat başına fazla mesai ücretleri, yeni yılda 13 kuruş artarak 2 lira 26 kuruşa yükselecek.

    Memurun fazla mesai ücreti: 2.26 lira

    2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’ne göre, memurların saat başı fazla çalışma ücreti, yeni yılda yüzde 6.1 artış gösterecek. 2 lira 13 kuruş olan saat başı fazla mesai ücreti, 1 Ocak 2020’den itibaren 2 lira 26 kuruş olarak uygulanacak.

    Bakanlıkların özel kalem müdürlüklerinde çalışan personele ve makam şoförlerine ayda 90 saati, genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarında görevli şoförlere de yeni yılda 60 saati geçmemek üzere 2.25 lira yerine 2.39 lira fazla mesai ödenecek.

    Her makam için aylık toplam 450 saati geçmemek kaydıyla daire başkanı ve daha üst birimlerin yöneticileri, rektör, büyükşehir ve il belediye başkanlarıyla çalışan personel de yine ayda 90 saati geçmemek saat başına 2.39 lira fazla çalışma ücreti olacak. Diğer fazla mesai ücretleri ayda 90 saati aşmamak kaydıyla yeni yılda 2.26 lira olarak ödencek.

    Harcırah da artıyor

    Mesleki ve teknik eğitim bölgesinde yer alan meslek yüksekokullarıyla ilişkilendirilen ve teknik ortaöğretim kurumlarında görev yapan Milli Eğitim Bakanlığı idari personeline, yasal çalışma saatinin bitiminden sonra fiilen yaptıkları fazla mesai için ayda 100 saati geçmemek kaydıyla saat başına 3.90 lira ödemede bulunulacak.

    Harcırah Kanunu uyarınca verilecek yurt içi gündelik ve tazminat tutarları da belirlendi. Buna göre harcırah tutarları 73.25 lira ila 42.15 lira arasında değişecek.

     

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