Meslek liseleri doldu sanayici moral buldu

Mesleki-teknik eğitimi içeren ortaöğretim seviyesinin genel istihdam içindeki payının Türkiyede diğer ülkelere kıyasla düşük olduğunu belirten belirten İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Almanya’da yüzde 58, Güney Kore’de yüzde 39 olan payın Türkiye’de ise yüzde 20 olduğunu, bu tablonun mesleki eğitimde yapılacak iyileştirmeye ne kadar ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Başarısı kanıtlandı

Bahçıvan, okullardaki Protokol Yürütme Kurullarını oluşturan Meslek Komiteleri ile okul yöneticilerini bir araya getirdiklerini, yol haritaları oluşturduklarını belirtti.

Bahçıvan, “Mesleki eğitimdeki iyileştirmeye yönelik çok önemli bir adım olan ve iş dünyası ve toplumun diğer kesimlerinin de çok olumlu karşıladığı protokolümüz, elde edilen doluluk oranları ile başarısını kısa sürede kanıtladı. Genç nüfusumuzun sanayi ile bağlarının yeniden güçlendirilmesi yolunda bizlere çok büyük moral ve motivasyon kaynağı oldu. Çünkü sanayi ve üretim toplumu olmanın çözümü nitelikli eğitimden geçiyor” dedi.

Nitelikli eğitim

Protokol ile İstanbul’da mesleki ve teknik eğitim veren okullarda eğitim programları sektörle birlikte tasarlanacak ve mezunların niteliği artırılarak iş hayatına hazırlanması sağlanacak. Protokolün amaçları şöyle:

- Okulların atölye ve laboratuvarlarının yeni teknolojilere dayalı olarak donatılması.

- Alan öğrencilerine işletmelerde gerçek üretim ortamlarında beceri eğitimi ve staj imkanları sağlanması.

- Alan öğretmenlerine hizmet içi ve işbaşı eğitimlerinin verilmesi.

- Çerçeve öğretim programlarının güncellenmesi.

- Başarılı öğrencilerin ve projelerinin desteklenmesi.

- Mesleki ve teknik eğitimin niteliğinin artırılması, başarılı öğrencilerin mesleki ve teknik eğitimi tercih etmelerinin sağlanması, başarının sürdürülebilirliğinin desteklenmesi, başarılı öğrencilerin ödüllendirilmesi, sektör ile okul iş birliğinin artırılması amacıyla öğrencilerin ve projelerinin desteklenmesi.