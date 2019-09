Milyara koşuyorlar

Türkiye’de 2019-20 futbol sezonu sürerken, kulüplerin lisanslı ürün mağazaları da yeni sezona iddialı başladı. Üç büyüklerin mağaza zincirleri olan Kartal Yuvası, Fenerium ve GSStore yeni sezonda büyüme hedefiyle yola çıktı.



FENERIUM



Sarı kanaryalar ‘çubuklu’ seviyor



Fenerbahçe’nin yeni sezona takım olarak başarılı sonuçlarla girmesi Fenerium’u da hareketlendirdi. Kulüp, 19 Temmuz’da yeni sezon formalarını satışa sundu. En yoğun ilgiyi çubuklu forma çekerken, en çok satış ise yeni transferler Kruse ve Muriç’in formalarında oluyor.



Fenerium Genel Müdürü Mümtaz Karakaya, 2018 yılını 130 milyon TL ciroyla kapattıklarını, 2019’a başlarken bir önceki yıla göre yüzde 30 oranında büyüme hedefi koyduklarını belirterek, “Bunu hedeflerken bizim için en önemli kriter karlılık. Özellikle yeni futbol sezonunun başlamasıyla doğru bir planlama ile temmuz ve ağustos aylarında hedeflediğimiz büyümeyi gerçekleştirdiğimizi söyleyebiliriz. 2019/20 Sonbahar-Kış koleksiyonu dâhilindeki yeni sezon ürünlerimizin mağazalarımıza girişiyle takip eden aylarda da yükseliş trendimizin devam etmesini bekliyoruz” dedi.



Fenerbahçe’nin 2019/20 sezonuna çok başarılı bir giriş yapmasıyla yeni sezon formalarını 19 Temmuz tarihinde satışa sunduklarını dile getiren Karakaya, “Hem yeni sezon formalarımızın satış performansı hem de Fenerium olarak bu sezon tasarım ve üretimini kendimizin yaptığı A takım antrenman kamp ürünlerinin gördüğü ilgi yılın kalan kısmı için beklentilerimizi oldukça yüksek tutuyor. En yoğun ilgiyi yeni çubuklu formamız görüyor. Satılan formaların yüzde 55’i yeni sezon çubuklu. Çubukluyu sırasıyla sarı ve kobalt mavi maç formalarımız izliyor. Bu sezonun en büyük yeniliği yaklaşık 5 yıllık bir aradan sonra A takım antrenman ve kamp ürünlerini Fenerium olarak tekrar bizim tedarik ediyor olmamız. Taraftarlarımız yeni sezonun A takım koleksiyonuna çok büyük bir ilgi gösterdi” bilgisini verdi.



Muriç ve Kruse...



Taraftarların mağazalarda sevdikleri tüm futbolcuların formalarını yaptırma şansına sahip olduklarını anımsatan Karakaya, yeni başlayan sezonla birlikte en büyük ilgiyi yeni transferlerin gördüğünü, bu bağlamda Emre Belözoğlu, Max Kruse ve Vedat Muriqi (Muriç) formalarının oldukça popüler olduğunu aktardı.



73 mağazaya sahip









Fenerium’un yurtiçinde 72, KKTC’de bir tane olmak üzere 73 mağazası var. 73 mağazanın 58’i kulübe ait, 18’i ise franchise. 2 tane de gezici Tır’ı var.Karakaya, “İnternet mağazacılığına da ciddi yatırım yapıyoruz. www.fenerium.com’la tüm ürünlerimizi taraftarlarımızla buluşturuyoruz. Şu anda e-ticaretin ciromuzdaki payı yüzde 8. Hedefimiz yüzde 12’ye çıkarmak” diye konuştu.



Kadınlar için koleksiyon



Fenerium, kadınlar ve çocuklar için de her sezon özel koleksiyonlar hazırlıyor. Mümtaz Karakaya, koleksiyon bazında en yoğun ilgiyi maç günleri tüm aileye bir örnek giyinme fırsatı veren ‘anne-baba-çocuk’ konseptli tekstil ürünlerinin gördüğünü belirterek, şöyle konuştu: “Kadın taraftarlarımıza güncel trendleri takip eden, modern, günün modasına uygun, tarz sahibi ürünler sunmaya özen gösteriyoruz. Çocuklar için de özel projeler geliştiriyoruz. Geçen yıl stadyumumuzda bulunan ve en büyük mağazamız olan Maraton Fenerium’u daha da büyüterek ikinci bir kat açtık. Sadece kadın ve çocuk taraftarlarımız için ürün satışı ve aktivitemiz var.”





KARTAL YUVASI



Kara kartallar ‘şık’ uçacak



Beşiktaş’ın lisanslı ürünler perakende kanalı Kartal Yuvası, yeni sezonda taraftarlarının giyim ve aksesuar ihtiyaçlarını modaya uygun olarak 4 bin çeşit ürünle karşılamayı hedefliyor. Kartal Yuvası Genel Müdürü Serdıl Gözelekli, her yıl sportif ve ekonomik etkenlere göre değişmekle beraber son iki sezon ciro ortalamalarının 115 milyon TL olduğunu belirterek, “Bayi yapısından dolayı şirket değil Kartal Yuvası markasının perakende cirosu olarak bakarsak 150 milyon TL gibi bir rakam çıkıyor. Kulübe bağlı merkez mağazalar ve bayi mağazaları dengesi her kulüpte farklılık gösteriyor. Önemli olan sürdürülebilir bir modelle ilerlemek. Bizde bu oran yarı yarıya yakın bir dengeye oturmuş durumda” dedi.

Kârlılık yükseldi



2018’in ikinci yarısının kira ve maliyetlerin arttığı, satın alma gücünün de etkilendiği bir yıl olduğunu dile getiren Gözelekli, “Buna karşın 120 milyon TL ciro ve yüzde 22 civarı Ebitda (faiz ve vergi öncesi kar) ile ciro ve karlılık anlamında iyi bir yıl geçirdiğimizi düşünüyorum. Özellikle Les Benjamins’le yaptığımız kapsül koleksiyonlar, özel günler için ürettiğimiz ürünler ve Kartal Yuvası’na ait koleksiyonlarla hedef ciromuzu yakaladığımız karlı bir yıl oldu. 2019’daki hedefimiz metrekare verimliliğini artırarak büyümeden ziyade 2018 karlılık oranını yakalayabileceğimiz şekilde maliyet ve gider tasarrufu sağlamak” diye konuştu.



Gözelekli, yeni futbol sezonuyla beraber satışların arttığını aktararak, şunları söyledi: “Genellikle beyaz ve siyah ağırlıklı formalar birbirine yakın bir oranda önde gidiyor. Her yıl biraz sürpriz olan 3.forma adına bu yıl Lila rengiyle ciddi bir fark yarattık. Hem ezber bozan, hem de satışa çok olumlu yansıyan bir seçim oldu ve yüzde 25 paylara ulaştı. Spor ve sokak modasını yansıtan Kartal Yuvası markalı sweatshirt, mont ve tişörtler en çok satan ürünler oluyor. Futbol performans odaklı bir spor. Her dönem farklı futbolcular farklı karakterleriyle öne çıkıyor. Bazen Atiba forma satışında öne çıkarken bazen Güven Yalçın’ın trend olabildiğini görüyoruz.”



Kadınların payı arttı



Kartal Yuvası’nın bir yurtdışı, bir Avrupa Bölgesi e-ticaret platformu dahil olmak üzere 100 satış noktası var. Gözelekli, şu anki odaklarının kendi siteleri ve e-ticaret siteleri olduğunu kaydetti.









Serdıl Gözelekli, son 3 yıl içerisinde özellikle kadın ürünlerinin koleksiyondaki payını yüzde 30 civarında artırdıklarını da vurguladı.



Lisanssız ürünle mücadele



Serdıl Gözelekli, lisanssız ürünlerle ilgili de şunları söyledi: “Bu konunun iki boyutu var. Biri sosyal, diğeriyse hukuki. Hukuki boyutta zaten yapılanlar belli. Her marka gibi biz de yasal yollara başvuruyor ve hakkımızı arıyoruz. Ancak işin sosyal boyutunda taraftarımızı bilinçlendirerek buradaki talebin kesilmesini sağlamamız gerekiyor. Talep olmayınca bu haksız kazanç sağlayan korsan faaliyetler otomatik olarak azalacak ve sonlanacaktır. Birçok taraftarımızın bilmeden bu tuzağa düştüğünü göz önünde bulundurarak, tüm iletişim kanallarımızdan taraftarlarımızı devamlı bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Hologramda inovasyonu değerlendiriyoruz.”



GSSTORE



Radamel Falcao doping oldu



Geçen yılın şampiyonu Galatasaray’da satışlarda yeni transfer Radamel Falcao dopingi yaşanıyor. Futbol kulübünün perakende kanalı GSStore’da özellikle Falcao transferinden sonra forma satışları günlük ortalamanın 2.5 katına çıktı.



GSStore Genel Müdürü Esra Hoşcan, sezon başında yaptıkları transferlerle dünyanın en önemlileri arasında yer alan oyuncuları kadrolarına kattıklarını belirterek, “Özellikle Falcao transferi forma satışlarımızı çok etkiledi. Forma satın alan her 10 taraftardan 6’sı Falcao forması aldı. Ayrıca yeni transferler için düzenlenen imza törenine Türk Telekom Stadyumu’nda 25 bin kişi katıldı. Taraftarlar Falcao için hazırlanan ürünlere büyük ilgi gösterdi” dedi.



Geçen yıl en fazla alışverişi erkek taraftarların yaptığını dile getiren Hoşcan, “Tüm yaş gruplarında en çok 26-35 yaş grubu erkekler alışveriş gerçekleştirdi. Ağırlıklı olarak en fazla satışı olan formamız parçalı forma. Metin Oktay serisi en fazla talep gören koleksiyonumuz. Özellikle artırılmış gerçeklik uygulaması ile desteklenen ‘Kükre’ koleksiyonu taraftarlarımız tarafından oldukça beğenildi. Geçen yıl en fazla isim baskı yaptırılan futbolcularımız Feghouli, Belhanda ve Muslera olmuştur” diye konuştu.



Satışlar tam gaz



Hoşcan, GS Store’un 46 tane kulüp mağazası, 49 tane bayi mağazası ve bir online mağaza olmak üzere 96 satış noktası bulunduğunu aktardı. Hoşcan, tüm taraftarlarını Galatasaray’a ulaşılabilir kılmak amacında olduklarnı ve yatırım önceliklerini buna göre belirlediklerini dile getirerek, “Ülkemizde yaşanan kur artışının ortaya çıkardığı ekonomik daralmaya karşın bir önceki yıla göre satışlarda düşüş yaşamadık. 2018-2019 mali yılında taraftarlarımız mağazalarımızda 119 milyon TL üzerinde bir ciro yarattılar.



Türkiye genelinde en yüksek satış rakamını gerçekleştiren mağazamız Aslantepe. Online satışlar toplam cironun yüzde 10’luk kısmını oluşturuyor” dedi.



Avrupa’da atakta









Esra Hoşcan, “Bu yıl e-ticaret kanalımızda ciromuzu yüzde yüz artırdık. Ciromuzun yüzde 10’unu e-ticaretle elde ettik. 2018-2019 sezonunda e-ticaret satışının en yüksek mağaza satışını geçmesini hedefliyoruz. Avrupa’da bilinirliği olan Galatasaray markasını yurtdışında farklı kulüplerle de iş birliğine giderek daha fazla kişiye ulaştırmak için görüşmeler sürüyor. Artık Avrupa’da da ürünlerimizi daha uygun fiyata taraftarlarımızla buluşturabileceğiz” dedi.



Dijital dönüşüm hedefi

Esra Hoşcan, stratejik hedeflerinden en önemlisinin dijital dönüşüm sağlanması olduğunu dile getirerek, şunları söyledi: “2019-2020 bizim için dijitalleşme yolunda projelerin yılı olacak. Bu kapsamda bir taraftan teknolojik altyapıyı geliştirmek için yatırımlar yapmaya devam edeceğiz. Ayrıca tedarik zincirinde karar destek süreçlerimizi verilere dayanarak yöneteceğimiz sistemin oluşturulması için çalışmalarımız devam ediyor. 2018-2019 sezonunda iş ortaklarımıza da kazandırmaya devam ediyoruz. 2019-2020 planımız yeterli sayıda bayi adedi sağlanması ama daha güçlü bayilik yapısı. GS’yi doğru temsil edecek yatırımcılar.”