‘Milyarder liginde’ şampiyonluk yarışı

Serveti 100 milyar doları aşan 3’üncü isim ise Fransız lüks devi LVMH’nin patronu Bernard Arnault. O da yeni yılı 105 milyar dolarlık servetiyle karşıladı.

Bloomberg’in Milyarderler Endeksi dünyanın en zengin isimlerinin listesini tutuyor.

Geçen yıl eşi Mackenzie Bezos’tan boşanan Jeff Bezos, eşiyle sahip olduğu Amazon hisselerinin yüzde 75’ini elinde tuttu. Kalan hisselere ve şirkette yüzde 4 paya sahip olan Mackenzie Bezos ise 37 milyar dolarlık servet kazanarak ‘milyarderler ligi’ne 25’inci sıradan girdi. Bill Gates geçen yıl kasımda Jeff Bezos’u sollasa da, bu üstünlük kısa sürmüş görünüyor. Geçen yıl ölen David Koch’un eşi Julia Flesher Koch ise 62 milyar dolarla ilk 10’daki tek kadın oldu.