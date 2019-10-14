Müşteri odaklı herkes kazandı

Duayen bankacı Burhan Karaçam, 12 yıl üst düzey yönetici olarak çalıştığı Yapı Kredi Bankası’nın bankacılık sektörüne ve Türk toplumunun yaşantısına yaptığı etkiyi yazdı.

“Dönüşüm Yolculuğu” adını taşıyan kitapta Karaçam, kurumları var eden unsurun insan ve insana yapılan yatırım olduğunu vurguluyor. Farklı anlayış, farklı kültür ve farklı felsefeyle Türk bankacılık sistemine geleceğin bankacılığını kazandırdıklarını anlatan Karaçam, “önce insan” diyor. Kitabı ve günümüz bankacılığına ilişkin sorularımı yanıtlayan Karaçam, ürün bankacılığından müşteri odaklı bankacılık hizmetlerini başlatarak Türk toplumunun önünü açtıklarını söyledi. Müşteri odaklı bankacılığın Yapı Kredi’nin farklı bankacılık anlayışından kaynaklandığını ifade eden Karaçam, 1980 sonrası halkın hizmetine sundukları bankacılık ürünlerinin (mevduat ürünleri, kredi kartı, bireysel krediler...) toplumun ve ekonominin gelişiminde etki yaptığını söyledi.

‘İnsanı silmeyelim’

“Her şey inanla başlıyor...” diyen duayen bankacı Burhan Karaçam, rekabette farkın insan ile yaratılacağını söyledi. Günümüz dijital bankacılık sisteminde de insanın ‘temel güç’ olduğunu vurgulayan Karaçam, rekabette insanın yerine ilişkin sorumu şöyle yanıtladı: “Rekabette farkı yaratacak olan insandır. İnsanı yok etmeyin. Günümüzde insanı siliyorsunuz. Bunu yaparsanız farklı olamazsınız. Kurumlar, insanların yarattığı ve koruduğu ilkeler üzerinden var olurlar.

Kurum kültürleri farkları geleceğe taşır. Günümüzde Türkiye’de bankacılıkta bu yok. Baskıyla, talimatla, tepeden istemekle olmaz. Rekabette güçlü olmak istiyorsanız insana yatırım yapacaksınız. Şu an ülkemizde insana yatırım yapılmıyor. Kar odaklı yaklaşım var. İnsan ve farklılık yok. İnsanın değeri kalmadı. Farkı yaratacak olan insandır. İnsanı yok ederseniz silinirsiniz.”

Kurum kültürü

Çağdaş değerlere sahip insanlara yaratılan kurum kültürünün önemini aktarmak istediğini ifade eden Karaçam, 18 yıl genel müdürlük yaptığı bankacılık sektöründe çalışanların fikirlerini özgürce söylemelerinin o gün de bu de çok önemli olduğunu belirtiyor.

“Farkı yaratan insandır” diyen Burhan Karaçam, “Bankacılık sektöründe 68 kuşağının etkisinin önemli olduğunu belirtti.

,Karaçam, Dönüşüm Yolculuğu’nda şu cümlelere yer veriyor: “Bizim kuşağımız, 68 kuşağı, Türkiye’nin bugünkü düzeyine gelmesinde, yeni ihtiyaçlara uyum sağlayarak ve kendini yetiştirerek büyük katkıda bulunmuştur. Bu kuşağın da bana göre ortak özellikleri açık fikirli, sürekli sorgulayan, mevcutla yetinmeyip arayış içinde olan, sınırları zorlayan, çağdaş, birikim ve donanıma sahip insanlar olmalarıydı.”

TL dengesi

Karaçam, ‘Dönüşüm Yolculuğu’nda da bankacılık sektörünün ürün odaklı bankacılık hizmetlerinden, müşteri odaklı bankacılığa, Türkiye ekonomisinin temel sorunu enflasyonla mücadeleden, reel faizin önemine pek çok konuyu kaleme alıyor. Karaçam krizlerde bankacılık sektörünün üstlendiği rolü ve politikacıların sistemin ve sektörün gelişmesindeki etkilerini tarihsel olaylar ve tanıklıklarla ifade ediyor. Kitaptan bir alıntı şöyle: “Krizlerin hemen hepsinin temelinde, döviz sıkıntısı ve döviz taleplerinin karşılanmaması vardır. Buna da neden, Türk Lirası dengesinin ekonomide sağlıklı kurulamamış olmasıdır.”

‘Türk insanına değişim sunuldu’

Burhan Karaçam, ilk kitabı ‘Orası Yapı Kredi Fark Oradaydı’ kitabında da bankacılık sektöründeki günümüz uzanan değişim sürecine şu cümlelerle aktarımda bulunmuştu: “Yeni kuşak Türklerin bilgi-iletişim odaklı çağdaş yeni dünyayı yakalamasında Yapı Kredi çok büyük bir rol oynamıştır. Teknolojinin akıllı kullanımına dayalı, insana odaklı, insan hayatını kolaylaştıran hizmetler, cep telefonu, kredi kartları, internet,Yapı Kredililerin vizyon, cesaret ve emekleri ile gerçekleştirdikleri değişim sayesinde Türk insanına sunulmuştur.”