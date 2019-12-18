Obeziteye karşı akademi kuruldu

Türk Obezite Araştırma Derneği ve Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği, Novo Nordisk Türkiye’nin desteğiyle Obezite Akademisi’ni hayata geçirdi. Akademinin amacı, obezite alanında hekim, diyetisyen, egzersiz uzmanı, klinik psikolog, hemşire ve basın gibi gruplara yönelik eğitim projeleri ve bilimsel projeler oluşturmak ve bu amaçla insan ve topluma hizmet etmek olarak açıklandı.



Türkiye Obezite Araştırma Derneği Başkanı Prof. Dr. Volkan Yumuk, Türkiye’nin obeziteyi tedavi edilebilir kronik bir hastalık olarak gören sayılı ülkelerden biri olduğunu vurgulayarak, “20 milyon obez bireyin yaşadığı Türkiye’de obeziteyle mücadelede herkes düşeni yapmalı. O yüzden bu işbirliğini çok önemsiyoruz” dedi.



Avrupa birincisi



Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Reyhan Ersoy da, “Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre bugün dünyada 650 milyon obeziteli birey bulunuyor. Yine 5 yaşın altında 41 milyon çocuk ise fazla kilolu veya obeziteli. Türkiye 20 milyon obeziteli birey ile Avrupa’da obezite görülme oranının en yüksek olduğu ülke. Bu tablo toplumda obezitenin ve buna bağlı sorunların giderek artacağını gösteriyor. Obezite Akademisi’ne bu mücadelede en önemli görev düşüyor” diye konuştu.



Obezitenin çok küçük yaşlarda da bir problem olduğunun altını çizen Prof. Dr Ersoy, “Bugün Türkiye’de yüzde 30’a ulaşan bir obezite oranı var yani kitle indeksi 30’un üstünde olan nüfusumuz, bütün nüfusun üçte birini kapsıyor. Ayrıca diğer üçte bir de kilolu diye tabir ettiğimiz obeziteye meyli olan popülasyonumuz var. Nereden baksanız tolumun üçte ikisi obez veya obeziteye meyilli. Böyle bir popülasyonda genç ve çocukların da obeziteye meyli bir hayli fazla. Öncelikle ailelerin, daha sonra gençlerin obezite konusunda bilinçlendirilmesi daha sağlıklı nesillerin yetiştirilmesini de sağlayacaktır. Önce önlem almak, sonra da tedaviye yönelik bir projeyi hayata geçireceğiz.” diye konuştu. Nordisk Türkiye Genel Müdürü Dr. Burak Cem de Obezite Akademisi’nde tüm kesimlerin desteğiyle obeziteyle mücadelede önemli adımlar atılacağına inandığını belirtti.