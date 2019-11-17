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    HaberlerEkonomi HaberleriÖnce rehbere bak gümrüğe takılma!
    17.11.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Önce rehbere bak gümrüğe takılma!

    Ticaret Bakanlığı, gümrüklerde işlem yapan herkesin ihtiyaç duyabileceği temel bilgileri içeren ‘Gümrük Rehberi’ni kullanıma açtı. Rehber, vatandaşlar ile ticaret erbabının gümrük işlemlerinde ihtiyaç duyabileceği temel bilgileri animasyonlar ve görsellerle anlatıyor.

    Önce rehbere bak gümrüğe takılma!

    Ticaret Bakanlığı’nın internet sitesi (www.ticaret.gov.tr) üzerinden veya https://gumrukrehberi.gov.tr adresinden ulaşabilen söz konusu rehber, gümrük işlemleri sırasında gerekebilecek temel bilgileri açık ve anlaşılır bir şekilde vatandaşlara ve tüzel kişilere aktarıyor.

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, hem kişisel eşyasının gümrük işlemlerini yapmak isteyen vatandaşların hem de dış ticaret yapan ticaret erbabının bu rehberden faydalanacağına inandığını bildirdi. Rehberin sağlayacağı kolaylıklara değinen Pekcan, şunları kaydetti:

    “Örneğin, vatandaşlarımız yurt dışından Türkiye’ye gelirken getirmek istedikleri eşya ve araç, adına posta ve kargoyla gelen ürünler, getirmek istedikleri ev eşyası, nakit para ve ziynet eşyası, engelli vatandaşlarımızın kullanılması için hazırlanmış özel taşıtlar gibi bireysel eşyalarının gümrük işlemleri sırasında faydalanabileceği gümrük muafiyetlerini ve tabi olacağı gümrük prosedürlerini Gümrük Rehberi’nden öğrenebilecek.”

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