‘Otizm’lilere eğitim sınıfı

Otizmli çocuklar için özel eğitim materyalleri ile donatılacak olan okulların ilki Mardin Artuklu’da açıldı. Projeyle Anadolu’nun her yerine özel eğitim sınıflarının oluşturulmasına katkı sağlanması hedefleniyor. Proje kapsamında özel eğitim sınıfı açılan illerde sınıflar özel eğitim materyalleri ile donatılacak.Öğretmenlere de eğitim verilecek.