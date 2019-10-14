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    HaberlerEkonomi‘Otizm’lilere eğitim sınıfı
    14.10.2019 - 07:50 |

    ‘Otizm’lilere eğitim sınıfı

    Voonka Kids, Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı’na destek vererek otizmli çocukların eğitim aldığı sınıfların ideal hale gelmesi için özel eğitim sınıfları oluşturuyor.

    ‘Otizm’lilere eğitim sınıfı

    Otizmli çocuklar için özel eğitim materyalleri ile donatılacak olan okulların ilki Mardin Artuklu’da açıldı. Projeyle Anadolu’nun her yerine özel eğitim sınıflarının oluşturulmasına katkı sağlanması hedefleniyor. Proje kapsamında özel eğitim sınıfı açılan illerde sınıflar özel eğitim materyalleri ile donatılacak.Öğretmenlere de eğitim verilecek.

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