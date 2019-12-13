Pepee’nin mucitlerinden yeni karakter ‘Pakiki’

Yeni kukla karakter Pakiki, Türkiye’nin ilk dijital çocuk televizyonu Düşyeri TV’de yayın hayatına başladı. Düşyeri Kurucu Başkanı Ayşe Şule Bilgiç, “Pakiki bir kız çocuğu. Kardeşi Pepee’den farklı bir yol izleyerek geliştirdiğimiz Pakiki, bir kukla karakter. Yaptığımız taramalarda çocukların kukla karakterlerden çok hoşlandığını gördük ve yeni karakterimizi kukla olarak tasarlamaya karar verdik” dedi.