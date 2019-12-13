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    HaberlerEkonomi Haberleri Pepee’nin mucitlerinden yeni karakter ‘Pakiki’
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    13.12.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Pepee’nin mucitlerinden yeni karakter ‘Pakiki’

    Türkiye’de doğan ve ’Türkiye’nin ilk çizgi film kahramanı’’ unvanını alan Pepee’yi geliştiren Düşyeri, şimdi de kukla karakteri Pakiki ile çocukların kişisel gelişimine ve öğrenimine katkı sağlamaya devam edecek.

    Pepee’nin mucitlerinden yeni karakter ‘Pakiki’

    Yeni kukla karakter Pakiki, Türkiye’nin ilk dijital çocuk televizyonu Düşyeri TV’de yayın hayatına başladı. Düşyeri Kurucu Başkanı Ayşe Şule Bilgiç, “Pakiki bir kız çocuğu. Kardeşi Pepee’den farklı bir yol izleyerek geliştirdiğimiz Pakiki, bir kukla karakter. Yaptığımız taramalarda çocukların kukla karakterlerden çok hoşlandığını gördük ve yeni karakterimizi kukla olarak tasarlamaya karar verdik” dedi.

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