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    HaberlerEkonomiPiyasaların gözü kulağı Fed’e çevrildi
    30.07.2019 - 08:35| EKONOMİ SERVİSİ

    Piyasaların gözü kulağı Fed’e çevrildi

    Küresel piyasalar yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası’nın (Fed) kritik faiz kararına odaklandı.

    Piyasaların gözü kulağı Fed’e çevrildi

    Fed’in 2008 yılından bu yana ilk kez faiz indirmesine neredeyse kesin gözüyle bakılan kritik toplantısı bugün başlayacak. Kararları yarın açıklanacak toplantıdan 25 baz puanlık faiz indirimi bekleniyor.

    Reuters’ın haberine göre vadeli işlem kontratları yatırımcıların Fed’den 25 baz puan faiz indirimi fiyatlara yansıttığını, yarım puan faiz indirimi beklentisinin ise oldukça düşük olduğunu gösteriyor.

    Piyasa analistleri de, ABD’de ikinci çeyrek GSYH verisinin yıllık yüzde 2.1 ile beklentilerin üzerinde artmasına karşın öncü verilerin imalat ve ekonomik aktivitedeki yavaşlamaya işaret etmesi ve enflasyon riskinin halen düşük olması edeniyle Fed’in faiz indirimine gideceği görüşünde.

    Dolar düşüşte

    Dün dolar/TL geçen hafta gördüğü 1 haftanın en düşük seviyelerinde güne başladı.

    Geçen hafta en düşük 5.62’yi test ettikten sonra haftayı 5.65 civarında tamamlayan dolar/TL dün 5.63 civarında seyretti.

    İstanbul'da uyuşturucu operasyonuGaziosmanpaşa'da 73 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda çok sayıda zanlı gözaltına alındı.
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