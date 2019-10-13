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    HaberlerEkonomiPromosyona ‘düzenleme’
    13.10.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet

    Promosyona ‘düzenleme’

    Aşırı tüketimi tavsiye edilmeyen gıdalarda, çocukların ilgi alanlarına ve beğenilerine yönelik asıl ürünün dışındaki ürünler, hediye olarak sunulamayacak.

    Promosyona ‘düzenleme’

    Ticaret Bakanlığı’nın bu konudaki yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, ürünle hediye edilen promosyonun tüketicilerce kolay şekilde edinilebilmesi amacıyla promosyonu düzenleyen tarafından her türlü etkin yöntem sağlanacak.

    Yanında hediye olmayacak

    Aşırı tüketimi tavsiye edilmeyen gıdaların satışını artırmaya yönelik uygulamalar kapsamında, çocuklar hedef alınarak, asıl ürünün dışındaki çocukların ilgi alanlarına ve beğenilerine yönelik ürünler, ürünün yanında hediye olarak verilemeyecek.

    Öte yandan her türlü ateşli veya ateşsiz silah reklamı yasak olacak.

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