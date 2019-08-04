Ralli turisti Marmaris’i Barselona’ya tercih etti

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) organizasyon hazırlıklarına devam ederken bir başka hummalı çalışma da turizm cephesinde yaşanıyor. Zira geçen yıl ralliyi 50 bin kişi takip ederken bu sayının bu yıl 70 bine çıkması bekleniyor. Bu beklenti, bölgede otel fiyatlarını yüzde 70 artırmış durumda. Üstelik de ralli, turizmde yüksek sezona denk gelmediği halde...

Tanıtıma büyük katkı

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, rallinin 12-15 Eylül tarihlerinde gerçekleştirileceğini, ancak ralliyi izleyecek 70 bin kişinin rezervasyonlarını bu tarihin öncesinde başlattığını ya da sonrasına uzattığını, dolayısıyla yaz tatillerini ralli ile birleştirdiklerini anlattı. Üçlertoprağı, “Ralli takipçileri, daha önce bu tatili Barselona rallisine denk getirir, orada tatil yaparlardı. Artık tercihleri Marmaris” dedi. Üçlertoprağı, rallinin bu yıl Türkiye’ye toplam 150 milyon dolara yakın gelir bırakacağını öngördü.

Dünya Ralli Şampiyonası’nın (WRC), FIA’ya (Uluslararası Otomobil Federasyonu) bağlı olarak, İsveç, Meksika, Fransa, Arjantin, Şili, Portekiz, İtalya, Finlandiya, Almanya, Türkiye, İngiltere, İspanya ve Avustralya’da organize edildiğini, rallinin Türkiye ayağının Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın desteğiyle, Redbul ve Avis’in sponsorluğunda gerçekleştirildiğini kaydeden Üçlertoprağı, rallinin ülke tanıtımına katkısına ışık tutacak şu bilgileri de verdi:

“Dünya Ralli Şampiyonası, 2018 yılında global olarak 13 ralli toplamında 4 milyon ziyaretçiye, 155 ülkede, 65 kanalda, 14 bin saatten fazla TV yayını ile de 850 milyon TV izleyicisine ulaştı. Citroen, Ford Toyota ve Hyundai’nin takım olarak katıldığı şampiyonada toplamda 22 ülkeden 68 otomobil ve 136 sporcu yer alıyor.”



Arıları taşıyıp atığı topluyorlar

Ralli sırasında çevrenin korunmasına öncelik verildiğini anlatan Üçlertoprağı, “Arabaların çıkardığı sesten ve tozdan etkilenmemeleri için arıcıların kovanlarını biz taşıyoruz” dedi. Geçen yılki organizasyondan sonra 22.5 ton ambalaj atığı topladıklarını da belirten Üçlertoprağı, “FIA çevreye katkıyı 3 yıldız üzerinden değerlendiriyor, biz 2 yıldız aldık” dedi.

Guletten seyir

Bu yıl parkurun yüzde 40’ını, yarışın denizden izlenmesine imkan verecek şekilde düzenlediklerini belirten Üçlertoprağı, “Takipçiler guletlerle denize açılarak yarışı izleyebilecek. Bu sırada denize girmek de mümkün olacak” dedi. Üçlertoprağı, 2018 Türkiye Rallisi’nin karşılama, konaklama, gastronomi ve ağırlama konularını kapsayan değerlendirmede organizatör ülkeler arasında üçüncü sırayı alarak, Türk misafirperverliğini ve kültürünü dünyaya en iyi şekilde gösterdiğini de kaydetti.