Resmen patladı! Dolup taşıyor...

Son yıllarda ciddi bir artış trendi yakalayan kültür turları, tüketiciyi yıl içinde yeni yeni rotalarla buluşturuyor. Büyük talep alan yurt içi kültür turları bu kapsamda çeşitlenirken, belli temalar etrafında da tatilciye sunuluyor. Tatilci bir taraftan Türkiye’nin dört bir yanında yeni keşiflere çıkarken, diğer taraftan daha önce gittiği yerleri tekrar deneyimlemek için turlara katılıyor.



Deniz/kum/güneş sezonunu dolu dolu geçiren yerli turist, eylül ayından bu yana yeniden kültür turları güzergahlarını doldurmaya başladı. Tek gece turlardan 5 günlük uzun turlara kadar geniş bir yelpazedeki ürün grubunu değerlendiren tüketiciler, 2018’den bu yana ‘tren’li nostaljik turları özellikle seçiyor. Bu kapsamda Van Gölü Ekspresi Turu ile Doğu Ekspresi turlarının yine dolu dolu geçtiği belirtiliyor. ‘Festival’, ‘hasat’, ‘kar’ gibi kapsamları olan tematik turlar yeni dönemde de kültür turlarının gözdesi durumunda bulunuyor.



Kar ambiyansı



Yerli turist yakın dönemde üzüm hasadı/bağbozumu, zeytin hasadı turlarına yüksek talep oluşturdu. Gelecek aylarda Ayder Yaylası Kardan Adam Festivali, Datça Badem Çiçeği Festivali, Alaçatı Ot Festivali, Adana Portakal Çiçeği Festivali, Edirne Kakava (Hıdırellez) Şenlikleri gibi kar, festival ve bahar turlarını birleştiren turlar da şimdiden ilgi topluyor.









Van Gölü Ekspresi ve Turistik Doğu Ekspresi gibi ‘kar’ temasıyla hayat bulan turlar için yakın zamanda ise kar yağışı bekleniyor. ‘Kar ambiyansı’ oluşunca bölgeyi gezmek ve fotoğraflar çekmek isteyen turistler, özellikle aralık ayına yönelik turlara yoğun ilgi gösteriyor. Prontotour’dan yapılan açıklamaya göre, Van’dan Kars’a, Konya’dan Kapadokya’ya kadar pek çok kent için ‘bahar’ turizminden ‘kar’ turizmine geçiş olduğu kaydedildi. Bu nedenle Rize Ayder’de düzenlenen ‘Kardan Adam Festivali’ için de yoğun talep oluşturuluyor. Yakın dönemde yeniden hayata geçirilen Göller Ekspresi de bölgenin turizmine yeni bir katkı sağlayacak.





Ayder



‘Çıkış alternatifi’



Trenli kültür turlarına olan ilgi tatilcilerin bulundukları yere göre ayarlanan yeni çıkış noktalarını da beraberinde getirdi. Genellikle çıkış noktası İstanbul olan turların çıkış merkezleri çeşitlendi. Ankara, İzmir, Adana, Konya gibi şehirler de turların çıkış noktaları olarak tatilcilere yeni olanaklar sunuyor. İç turizme yönelen yerli turist için genel olarak çıkış güzergahları yoğunluk olan şehirlere göre de ayarlanabiliyor.



Yakın dönemin ilgi çekenleri



Kasım ayında Türkiye’de ilk defa devlet okulları ara tatile çıkıyor. 18-22 Kasım tarihleri arasında uygulanacak tatil, haftasonu günleriyle birlikte 9 gün olacak. Turizmcilerin de uzun zamandır talepleri arasında bulunan ara tatil uygulamasıyla birlikte Türkiye’nin pek çok noktasında bu tarihlerde önemli bir turizm hareketi yaşanacak. Havaların mevsim sıcaklarının üstünde gitmesiyle yaz tatili bölgelerinde sezon pek çok yabancı ülke vatandaşı tarafından kasım ayına kadar uzamıştı. Mevcut dönemde ara tatil için kıyı bölgelerden başlayacak turizm hareketi, Türkiye’nin dört bir yanına dağılacak.



Tatilbudur’dan verilen bilgilere göre, Gaziantep/Adana/Hatay olmak üzere gurme turlar, Karadeniz yaylaları turları, Safranbolu/Amasra ve Kapadokya turlarının yükselişe devam ettiği belirtildi. Doğu Ekspresi ve GAP turları ile Tatvan’dan Nemrut’a uzanan turlara da ilgi büyük. Yanı sıra günübirlik Yedigöller, Bursa Gölyazı, Eskişehir, Abant ve Edirne turlarına katılım da oldukça fazla.





Nemrut



Şehrin ‘kültür’ü merak ediliyor



Tüketicilerin temalı turlara olan ilgisi, gittikleri bölgelerin kültürlerini, yaşam tarzlarını ve o bölgelerde öne çıkan özellikleri deneyimleme isteğiyle giderek büyüyor. Jolly’den yapılan açıklamada, her bölgenin kendine has özelliklerine yönelik oluşturulan turların her geçen gün daha çok öne çıktığı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:



“Örneğin Güneydoğu Anadolu’nun zamana meydan okuyan eserleriyle tanışmak, Nemrut’ta bir gün batımına şahit olmak, Şanlıurfa’da bir sıra gecesine katılmak; Karadeniz turunda yeşilin içindeki saklı tarihi keşfetmek, Fırtına Deresi’nde rafting yapmak; Kars’ta köy evlerine misafir olmak ve onlarla birlikte bölgenin en taze otları ve kendi elleri ile yaptıkları peynirlerle kahvaltı hazırlayıp yöresel bir kahvaltı yapmak, Kapadokya’da balon ile semalarda uçmak, ustaların çömlek yapımına şahit olmak ve yapmayı denemek, Bozcaada’da bağ bozumuna katılmak gibi birçok deneyim tüm kültür turlarımızın temelini oluşturuyor.”



Örnek tur fiyatları



Turistik Doğu Ekspresi Kars/Erzurum 1200-1600 TL



Kardan Adam Festivali Ayder Yaylası 800 TL



Alaçatı Ot Festivali Alaçatı 600 TL



Portakal Çiçeği Festivali Adana 500 TL