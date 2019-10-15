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    Haberler EkonomiRusya'dan 6 anlaşma daha
    15.10.2019 - 18:05 | | AA

    Rusya'dan 6 anlaşma daha

    Rusya ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında başta enerji olmak üzere çeşitli alanlarda 6 iş birliği anlaşması imzalandı.

    Rusya'dan 6 anlaşma daha

     

    Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in BAE’ye gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında iki ülke arasında 6 iş birliği anlaşmasına imza atıldı.

    İmzalanan anlaşmalar arasında enerji piyasalarında ve nükleer enerjinin barışçıl kullanımında iş birliğine yönelik mutabakat zabıtları, Rus enerji şirketi Lukoil ile Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi arasında Gasha doğal gaz sahasına yönelik imtiyaz anlaşması yer alıyor.

    İki ülke arasında ayrıca, yapay zeka alanı dahil olmak üzere çeşitli yatırım alanlarında iş birliği ve Rus enerji şirketi Gazprom ile Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi arasında stratejik iş birliği anlaşması da imzalandı.

    Putin, bugün resmi ziyarette bulunduğu BAE’de Abu Dabi Veliaht Prensi ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Genelkurmay Başkan Yardımcısı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile bir araya geldi.

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    Görüşmede, Rusya ve BAE arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin son dönemde güçlendiğini vurgulayan Putin, "Suriye, Libya, Yemen ve Körfez’deki konularla ilgili uyumlu çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

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