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    HaberlerEkonomi HaberleriSağlık harcamasına 165 milyar TL aktı
    13.11.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet

    Sağlık harcamasına 165 milyar TL aktı

    Türkiye’de sağlık harcamaları geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 17.5 artarak 140 milyar 647 milyon liradan 165 milyar 234 milyon liraya yükseldi.

    Sağlık harcamasına 165 milyar TL aktı

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018’e ilişkin sağlık harcamaları istatistiklerini yayımladı. Buna göre, sağlık harcamaları geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 17.5 arttı ve 140 milyar 647 milyon liradan 165 milyar 234 milyon liraya çıktı. Cari sağlık harcamasının toplam sağlık harcaması içindeki payı yüzde 93.8 oldu. Söz konusu oran 2017’de yüzde 93.1 olarak hesaplanmıştı.

    Kişi başı 2 bin TL

    Kişi başı sağlık harcaması 2017’de 1.751 lira iken, geçen yıl yüzde 15.9 artarak 2 bin 30 liraya yükseldi. Toplam sağlık harcamasının gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı geçen yıl yüzde 4.4 oldu. Genel devlet sağlık harcamasının GSYH’ye oranı ise yüzde 3.4 olarak hesaplandı. Hane halkları tarafından tedavi, ilaç ve benzeri amaçlı yapılan cepten sağlık harcaması 2018’de bir önceki yıla göre yüzde 19.4 artarak 28 milyar 655 milyon liraya ulaştı. Hane halkları tarafından cepten yapılan sağlık harcamalarının toplam sağlık harcaması içindeki payı, geçen yıl yüzde 17.3 olarak kayıtlara geçti. Genel devlet sağlık harcamasının toplam sağlık harcaması içindeki payı, 2017’de yüzde 78 iken geçen yıl yüzde 77.5 oldu.

     

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