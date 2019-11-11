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    HaberlerEkonomi HaberleriSahte ‘yetkili servis’e ‘site’li çözüm yolda
    11.11.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Sahte ‘yetkili servis’e ‘site’li çözüm yolda

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, tüketici ve firmalardan gelen şikâyetler üzerine sahte yetkili servislere yönelik gerekli tedbirlerin alınması için Servis Bilgi Sistemi Projesi’ni (SERBİS) hayata geçireceklerini belirterek, yetkili servislere güvenilir tek bir kanaldan ulaşılabilecek yeni bir internet sitesi oluşturacaklarını bildirdi.

    Sahte ‘yetkili servis’e ‘site’li çözüm yolda

    Şikâyet arttı

    Pekcan, AA’ya yaptığı açıklamada, tüketicilerin, satış sonrası hizmet almak istediğinde genellikle internet üzerinden arama motorlarını kullanarak yetkili servis bulmaya çalıştığını belirterek, zaman zaman firmaların logo ve markalarını kullanarak kendilerini yetkili servis gibi tanıtan sahte hizmet sağlayıcılarla muhatap olmak durumunda kalan tüketicilerin dolandırıldıklarını söyledi.

    Sahte ‘yetkili servis’e ‘site’li çözüm yolda

    Gerek Bakanlığa gerekse Ticaret İl Müdürlüklerine, hem tüketicilerden hem de firmalardan bu yönde gelen şikâyetlerin artması üzerine gerekli tedbirlerin alınması ve mağduriyetlerin giderilmesi için çalışma başlattıklarını dile getiren Pekcan, bu kapsamda kısa bir süre içinde SERBİS’i hayata geçireceklerini bildirdi.

    Pekcan, “Bu çerçevede yetkili servislerle ilgili yeni bir internet sitesi oluşturacağız. Site kullanıma açıldığında, tüketiciler firmaların güncel yetkili servis bilgilerine bu site üzerinden kolay ve doğru bir şekilde erişebilecek” dedi.

    Sahte ‘yetkili servis’e ‘site’li çözüm yolda

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