Sahte ‘yetkili servis’e ‘site’li çözüm yolda

Şikâyet arttı

Pekcan, AA’ya yaptığı açıklamada, tüketicilerin, satış sonrası hizmet almak istediğinde genellikle internet üzerinden arama motorlarını kullanarak yetkili servis bulmaya çalıştığını belirterek, zaman zaman firmaların logo ve markalarını kullanarak kendilerini yetkili servis gibi tanıtan sahte hizmet sağlayıcılarla muhatap olmak durumunda kalan tüketicilerin dolandırıldıklarını söyledi.

Gerek Bakanlığa gerekse Ticaret İl Müdürlüklerine, hem tüketicilerden hem de firmalardan bu yönde gelen şikâyetlerin artması üzerine gerekli tedbirlerin alınması ve mağduriyetlerin giderilmesi için çalışma başlattıklarını dile getiren Pekcan, bu kapsamda kısa bir süre içinde SERBİS’i hayata geçireceklerini bildirdi.

Pekcan, “Bu çerçevede yetkili servislerle ilgili yeni bir internet sitesi oluşturacağız. Site kullanıma açıldığında, tüketiciler firmaların güncel yetkili servis bilgilerine bu site üzerinden kolay ve doğru bir şekilde erişebilecek” dedi.