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    HaberlerEkonomiŞans Topu sonuçları ne zaman belli olacak?
    18.09.2019 - 08:04 |

    Şans Topu sonuçları ne zaman belli olacak?

    Şans Topu çekilişi saat kaçta yapılacak? Çarşamba akşamları düzenlenen Şans Topu çekilişinde bu akşam büyük ikramiye sahibini bulacak mı merak konusu. Geçen hafta ikramiye devretmişti. 18 Eylül 2019 Şans Topu çekilişi saat kaçta yapılacak?

    Şans Topu sonuçları ne zaman belli olacak?

    Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Şans Topu çekilişi için geri sayım başladı. Çarşamba akşamları yapılan Şans Topu'nda bu hafta büyük ikramiye hangi rakamlara çıkacak merak konusu.

    Geçen haftaki çekilişte 5 artı 1 bilen çıkmayınca 866 bin 957 liralık büyük ikramiye devretmişti.

    18 EYLÜL 2019 ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAPILACAK?

    Bu akşam gerçekleştirilecek olan Şans Topu çekilişi Milli Piyango İdaresi resmi internet sayfasında 21.15'te canlı olarak yapılacak.

    Şanslı numaralar belli olduğunda haberimizde olacak.

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