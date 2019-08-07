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    HaberlerEkonomiSezonun ilk kuru incirine 100 liralık sembolik fiyat
    07.08.2019 - 14:43| AA

    Sezonun ilk kuru incirine 100 liralık sembolik fiyat

    Dünyanın en önemli incir üretim merkezi Aydın'da sezonun ilk kuru inciri, kilogramı 100 liralık sembolik fiyatla satıldı.

    Sezonun ilk kuru incirine 100 liralık sembolik fiyat

    Aydın Ticaret Borsası'nda düzenlenen ilk ürün töreninde Germencik, Kuyucak ve Köşk ilçelerinden üreticilerin getirdiği taze ve kuru incirler sergilendi.

    Burada konuşma yapan Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, bereketli bir sezonun yaşandığını söyledi.

    Bu yıl incirde rekoltenin oldukça iyi olmasının beklendiğini ifade eden Köşger, "İncirin kalitesi de çok iyi durumda, güzel bir sezon geçiriyoruz" dedi.

    Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur da rekoltenin geçen yıla göre çok daha iyi olduğunu, net rakamın bayramdan sonra açıklanacağını ifade etti.

    Konuşmaların ardından farklı ilçelerden 4 üreticinin getirdiği 100 kilogram kuru incir, borsa tarafından sembolik olarak kilogramı 100 liradan satın alındı.

    Üreticilerin altınla ödüllendirildiği tören sonrası katılımcılara incir baklavası ikram edildi.

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