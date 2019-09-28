Sigortada Türk-Re dönemi

Doğal afet riskleri havuzunun yönetimi görevini de üstlenecek olan Türk Reasürans’ın maliyet avantajı yaratması planlanıyor.



‘Taze kan olacağız’



Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın tek hissedar olarak kuruluşunda yer aldığı Türk Reasürans, Yeni Ekonomik Program kapsamında, Türkiye’deki yerli reasürans kapasitesini artırmak ve kaynak verimliliği sağlamak amacı ile faaliyete geçti. Global bir marka olma hedefiyle yola çıkan ve İstanbul Finans Merkezi’ne de katkı sağlayacak olan Türk Reasürans’ın kuruluşu hakkında konuşan Genel Müdür Selva Eren, şunları dile getirdi: “Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın stratejik hedeflerine ulaşması konusunda Türk-Re olarak alacağımız sorumluluk ile sürdürülebilir ekonomik büyümeye ve sigorta sektörünün gelişimine katkı sağlayacağız. Türk Reasürans piyasası ihtiyaçları doğrultusunda kapasite artışı sağlayacak ve esnek reasürans çözümlerimiz ile sigorta sektörü paydaşlarının aradığı taze kan olacağız.”