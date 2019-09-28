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    HaberlerEkonomiSigortada Türk-Re dönemi
    28.09.2019 - 07:50 | | MİTHAT YURDAKUL Ankara

    Sigortada Türk-Re dönemi

    Sigorta piyasasının riski sigortalama (reasürans) faaliyetlerindeki kapasite ihtiyacını karşılamak için Türk Reasürans AŞ (Türk-Re) kuruldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı olan Türk Reasürans, yurtdışına aktarılan reasürans primlerinin yurtiçinde kalmasını sağlamak, kamu menfaatlerinin risk yönetimini yapılandırmakla görevli olacak.

    Sigortada Türk-Re dönemi

    Doğal afet riskleri havuzunun yönetimi görevini de üstlenecek olan Türk Reasürans’ın maliyet avantajı yaratması planlanıyor.

    ‘Taze kan olacağız’

    Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın tek hissedar olarak kuruluşunda yer aldığı Türk Reasürans, Yeni Ekonomik Program kapsamında, Türkiye’deki yerli reasürans kapasitesini artırmak ve kaynak verimliliği sağlamak amacı ile faaliyete geçti. Global bir marka olma hedefiyle yola çıkan ve İstanbul Finans Merkezi’ne de katkı sağlayacak olan Türk Reasürans’ın kuruluşu hakkında konuşan Genel Müdür Selva Eren, şunları dile getirdi: “Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın stratejik hedeflerine ulaşması konusunda Türk-Re olarak alacağımız sorumluluk ile sürdürülebilir ekonomik büyümeye ve sigorta sektörünün gelişimine katkı sağlayacağız. Türk Reasürans piyasası ihtiyaçları doğrultusunda kapasite artışı sağlayacak ve esnek reasürans çözümlerimiz ile sigorta sektörü paydaşlarının aradığı taze kan olacağız.”

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