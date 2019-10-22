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    HaberlerEkonomiSMS ile vergi ödemesi
    22.10.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    SMS ile vergi ödemesi

    Türk Ekonomi Bankası (TEB), “SMS ile Vergi” ürününü hizmete sundu. TEB’den yapılan açıklamaya göre “SMS ile Vergi” ürünü şirketlere operasyonel kolaylık ve hız dışında, 7 gün 24 saat işlem yapabilme olanağı sağlıyor.

    SMS ile vergi ödemesi

    Ürüne abone olan mükellefler tek bir SMS ile mesai saatleri dışında dahi ödemelerini gerçekleştirebiliyor. SMS bankaya ulaştıktan sonra vergi ödeme işlemi saniyeler içinde gerçekleşirken, mükellefe SMS ile işlemin tamamlandığı bildiriliyor. Aynı zamanda müşteriler, vergi ödemesi için gönderdikleri SMS’lerle ilgili herhangi bir ücret de ödemiyor. 

    Zincirleme kazada 1 kişi öldü 4 kişi yaralandıDüzce D-100 karayolu’nda 1’i kamyon 3 araç kaza yaptı. Kazada 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı. Kamyonun şoför mahaline sıkışan sürücü ve 1 yolcuyu kurtarmak için İtfaiye ekipleri, Arama kurtarma ekipleri ve acil sağlık ekipleri seferber oldu. Dakikalar süren kurtarma çalışması sonucunda şoför ölü olarak, yolcu ise yaralı olarak sıkıştıkları yerden kurtarıldı.
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