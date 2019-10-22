SMS ile vergi ödemesi

Ürüne abone olan mükellefler tek bir SMS ile mesai saatleri dışında dahi ödemelerini gerçekleştirebiliyor. SMS bankaya ulaştıktan sonra vergi ödeme işlemi saniyeler içinde gerçekleşirken, mükellefe SMS ile işlemin tamamlandığı bildiriliyor. Aynı zamanda müşteriler, vergi ödemesi için gönderdikleri SMS’lerle ilgili herhangi bir ücret de ödemiyor.