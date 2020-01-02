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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika: Bakanlık harekete geçti! Ghosn'un kaçışıyla ilgili soruşturma başlatıldı...
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    02.01.2020 - 11:13 |

    Son dakika: Bakanlık harekete geçti! Ghosn'un kaçışıyla ilgili soruşturma başlatıldı...

    Gelen son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, Nissan`ın eski CEO`su Carlos Ghosn'un İstanbul'dan Beyrut'a kaçışıyla ilgili soruşturma başlattı. Kaçış ile ilgili 7 kişi gözaltına alınırken, 4'ünün pilot olduğu açıklandı.

    Son dakika: Bakanlık harekete geçti! Ghosn'un kaçışıyla ilgili soruşturma başlatıldı...

    Japonya'da ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un kaçışıyla ilgili İstanbul'da soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında şu ana kadar 7 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

    Gözaltına alınanlardan 4'ünün pilot, birinin kargo firması ticaret ve operasyon müdürü , 2'sinin ise havalimanı çalışanı olduğu belirtildi.

    Carlos Ghosn, 1999’da Renault ile sermaye ortaklığı çerçevesinde Japon otomobil şirketinin devrini yönetmek için direktör sıfatıyla Nissan’a geçmişti. Nissan’ı 20 yıl yöneten Ghosn, 1990’larda aldığı kararlarla şirketi iflastan kurtaran isim olarak biliniyor. Maaşını düşük göstermekle suçlanan Ghosn’un gözaltına alınmasının ardından Fransa, 2018’de Ghosn’un artık Renault grubunu yönetemeyeceğini bildirmişti. Ghosn, Renault’dan ocak ayında istifa etmişti. Nissan da Ghosn’un görevine 22 Kasım 2018’de son vermişti.

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