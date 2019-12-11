Son dakika | FED yılın son faiz kararını açıkladı...

Fed'den yapılan açıklamada, politika faiz oranının değiştirilmeyerek yüzde 1,50-1,75 aralığında tutulduğu bildirildi.

Faiz oranının sabit tutulması kararının oybirliği ile alındığının belirtildiği açıklamada, işgücü piyasasının güçlü kaldığı ve mevcut faiz oranlarının ekonomik büyümeyi destelemek için uygun olduğu vurgulandı.

Açıklamada, küresel gelişmelerin ve enflasyonun izleneceğine dikkat çekilerek, bu yıl içinde bir faiz indirimi sinyali verilmedi.

ABD ekonomisi için uzun vadeli büyüme beklentisinin yüzde 1,9 seviyesinde bırakıldığı, ortalama faiz beklentisinin ise 2019 için yüzde 1,6 (önceki yüzde 1,9), 2020 için 1,6 (önceki 1,9), 2021 için yüzde 1,9 (önceki yüzde 2,1) ve 2022 için de yüzde 2,1 (önceki 2,4) olduğu paylaşıldı.

Açıklamada, bu yıl işsizlik oranı beklentisinin yüzde 3,6, 2020 için yüzde 3,5, 2021 için ise yüzde 3,6 olduğu, bankanın para politikasının yüzde 2'lik enflasyon hedefi için uygunluk gösterdiğinin altı çizildi.

Fed açıklamasında, yatırım ve ihracatın zayıf kalmaya devam ettiğine vurgu yapılarak, ekonomik verilerin yakından izlendiği belirtildi.

Fed yetkilileri büyüme tahminlerini değiştirmeyerek, ABD ekonomisi bu yıl için büyüme tahminini yüzde 2,2'de, 2020 büyüme tahminini yüzde 2'de, 2021 büyüme tahminini ise yüzde 1,9'da tutmaya devam etti.

Bu yıl 3 kez faiz indirimine giden Fed, temmuzda politika faiz oranını 25 baz puan indirerek yüzde 2,00-2,25, eylülde 25 baz puanlık düşüşle yüzde 1,75-2,00, ekimde de yine 25 baz puanlık indirimle yüzde 1,50-1,75 aralığına çekmişti.

FED BAŞKANI POWELL: FAİZ ARTIŞLARINI 1 YIL SONRA KONUŞABİLİRİZ

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, gelen verilerin görünümle uyumlu olduğu sürece para politikasının uygun kalacağını belirterek, "Faiz artışlarını 1 yıl sonra konuşabiliriz. Ama 2021 ile ilgili kimsenin bugünden bir öngörüsü yok. Bunu zaman içinde göreceğiz." dedi.

Powell, Fed'in politika faizini beklentiler doğrultusunda değiştirmeyerek, yüzde 1,50-1,75 aralığında sabit bırakmasının ardından basın toplantısı düzenledi.

Bu yıl 75 baz puanlık faiz indiriminden sonra faizleri sabit tutma kararı aldıklarını belirten Powell, "Faiz indirimleri ekonominin rayında kalmasına yardım etti." diye konuştu.

Powell, ABD'de hane halkı harcamalarının ve tüketici güveninin iyi durumda olduğunun altını çizerek, ülkede sabit yatırımların ve ihracatın zayıf kaldığını, zayıf küresel büyümenin ve küresel ticaret belirsizliğinin imalata baskı oluşturmaya devam ettiğine dikkati çekti.

ABD ekonomisinin görünümünün risklere rağmen olumlu olduğunu dile getiren Powell, "Para politikamızı ticaret gelişmeleri ve dünyadaki bir takım risklerden korumak için düzenledik." ifadesini kullandı.

Powell, Fed'in bu yılki faiz indirimlerinin gündemlerinde olmadığını vurgulayarak, 1990'lara göre bugün ekonominin çok farklı yapısal özelliğe sahip olduğunu ve 1990'lardaki faiz indirimleri ile bugünküler arasında benzerlik bulunduğunun altını çizdi.

"Faizleri artırmak için enflasyonun artması lazım"

Powell, repo operasyonlarına devam edeceklerine vurgu yaparak, repo piyasasını yatıştırmak için söz konusu operasyonların detaylarında ayarlamalar yapmaya açık olduklarını kaydetti.

Bütün büyük ekonomilerin enflasyonda zorluk yaşadığını belirten ve enflasyonu yüzde 2 seviyesine geri getirmenin zorluğuna dikkati çeken Powell, "İşsizlik 50 yılın en düşük seviyesinde olmasına rağmen enflasyon çok az artıyor. Bu sebeple faiz artışına olan ihtiyaç azalıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Powell, "Faizleri artırmak için enflasyonun ısrarcı şekilde ve büyük oranda arttığını görmek istiyorum. Politika faizi için benim görüşüm bu şekilde." dedi.

FED Başkanı Powell, gelen verilerin görünümle uyumlu olduğu sürece para politikasının uygun kalacağını belirterek, "Faiz artışlarını 1 yıl sonra konuşabiliriz. Ama 2021 ile ilgili kimsenin bugünden bir öngörüsü yok. Bunu zaman içinde göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kuzey Amerika Ticaret Anlaşması'nın (NAFTA) yerini alacak olan Yeni Serbest Ticaret Anlaşması'nın (USMCA) onaylamasıyla belirsizliklerin ortadan kalkacağına işaret eden Powell, bunun ABD ekonomisi için pozitif olacağını söyledi.

Trump'ın azil süreci gündeme gelmedi

Jerome Powell, bir soru üzerine, "ABD Başkanı Donald Trump'ın azledilme sürecinin Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) toplantısında gündeme gelmediğini" söyledi.

ABD ekonomisi için aldıkları önlemlerin sonuç vermesinin zaman alacağına işaret eden Powell, bu sebeple bekleme dönemine girdiklerini dile getirdi.

Fed, bugün yaptığı açıklamayla, politika faizini değiştirmeyerek, yüzde 1,50-1,75 aralığında sabit tuttu. Politika faiz oranının sabit tutulması kararının oybirliği ile alındığı kaydedildi.