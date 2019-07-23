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    HaberlerEkonomiSon dakika: Milyonlarca emekli bekliyordu! Maaş farklarının yatacağı tarih...
    23.07.2019 - 10:10

    Son dakika: Milyonlarca emekli bekliyordu! Maaş farklarının yatacağı tarih...

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan son dakika açıklaması... Bakan Selçuk, 2 milyon 300 bin emeklinin maaş farkının 25 Temmuz'da ödeneceğini açıkladı.

    Son dakika: Milyonlarca emekli bekliyordu! Maaş farklarının yatacağı tarih...

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Emekli Sandığı (Memur) emeklilerinin maaş farklarının 25 Temmuz'da ödeneceğini duyurdu.

    2.3 milyon emekliye 500 milyona yakın maaş farkı ödenecek

    Bakan Selçuk, Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan 2.3 milyon kişiye, toplamda yaklaşık 500 milyon lira tutarında maaş farkı yatırılacağını belirtti.

    Bu kapsamda aylık almakta olanlara banka ve PTT şubelerince 25 Temmuz 2019 tarihinde farkları ödenecek.

    Bakan Selçuk, "SSK kapsamında gelir aylık almakta olanların aylıkları 26 Temmuz’a kadar, Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık almakta olanların aylıkları da ödeme günleri olan 25 ila 28 Temmuz'da zamlı ödenecek" ifadesini kullandı.

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