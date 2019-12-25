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    25.12.2019 - 12:06 | | AA

    Son dakika! Yılbaşı büyük ikramiyesi görücüye çıktı

    Gelen son dakika haberine göre; Milli Piyango İdaresinin (MPİ) yılbaşı özel çekilişinin 80 milyon liralık büyük ikramiyesi, talihliye ödenmek üzere ilgili bankada hazırlandı ve kamuoyu ile paylaşıldı.

    Son dakika! Yılbaşı büyük ikramiyesi görücüye çıktı
    Yılbaşı büyük ikramiyesi talihlisi için hazır
    Yılbaşı büyük ikramiyesi talihlisi için hazır
    Yılbaşı büyük ikramiyesi talihlisi için hazır
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    Yılbaşı özel çekilişi kapsamında dağıtılacak büyük ikramiye, idarenin anlaşmalı olduğu VakıfBank şubesinde basına gösterildi.

    İkramiye 200 liralık banknotlar halinde 400 adet balyadan (binlik) oluştu. Böylece ikramiyeyi oluşturan banknotların toplam ağırlığı 500 kilogram oldu.

    Büyük ikramiye 100 liralık banknotlardan oluşsaydı, 800 balyadan (binlik) oluşacaktı ve ağırlığı 800 kilogramı bulacaktı.

    MPİ yetkililerinden alınan bilgilere göre, 80 milyon liralık ikramiye, 3 kişi tarafından 8 günde 8 saat çalışarak sayılıp, destelenip balyalanabiliyor.

    İdarenin hesaplamalarına göre, 80 milyon liralık ikramiyeyle 250 bin liralık 320 adet araç satın alınabiliyor. Talihli, ikramiyeyle 500 bin liralık 160 daire ya da 1880 liralık 42 bin 550 adet Cumhuriyet altını da alabilecek.

    Bu paranın vadeli hesapta değerlendirilmesi halinde, aylık 600 bin lira faiz geliri elde edilebilecek.

    Son dakika Yılbaşı büyük ikramiyesi görücüye çıktı

    "Biletlerin yüzde 80'i satıldı"

    MPİ Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Murtaza Çakır, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, bilet satışlarının geçen yılla aynı düzeyde olduğunu belirterek, "Ankara depolarındaki biletlerin tamamı tükendi. Seyyar bayiler, şubeler ve sayısal terminallerde biletler mevcut, oradan satışlar devam ediyor. Şu an için biletlerin satış oranında yüzde 80’leri buldu. Yılbaşında son günlerde satışlar oluyor." dedi.

    İnternet üzerinden yapılan satışlarda, 1'lik, 10'luk, 100'lük biletlerden hisse satın alınabileceğine işaret eden Çakır, bu yeni uygulamaya da rağbetin yüksek olduğunu ancak asıl satışın geleneksel olarak seyyar bayiler üzerinden yapıldığını ifade etti.

    Çakır, geçen yıla ilişkin 70 milyon liralık büyük ikramiyede zaman aşımı süresine 6 gün kaldığına dikkati çekerek, "6 gün içinde biletini ibraz etmezse bu para idareye gelir kaydedilecek. Daha sonra bu para Hazineye devredilecek." diye konuştu.

    Öte yandan yılbaşı özel çekilişi, MPİ Kızılay Binası çekiliş salonunda saat 15.00'te başlayacak. 80 milyon liralık büyük ikramiye ile 8 milyon lira ve 2 adet amorti numaralarının çekilişleri 20.00-21.00 saatlerinde yapılacak.

      Yılbaşı için kuruyemiş alanlar dikkat! Uyardı: Önce tavada...Yeni yıla sayılı günler kala yılbaşı sofrası için hazırlıklar başladı. Bu yıl kuruyemiş fiyatlarının artmadığını belirten İstanbul Leblebi İmalatçıları ve Kuruyemişçiler Esnaf Odası Başkanı İsmail Taşkın, vatandaşları merdiven altı kuruyemiş satıcılarına karşı uyardı.
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