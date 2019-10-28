Sürekli yaz saatiyle 1 milyar TL tasarruf

Dönmez, ABD’nin kendisi hakkında açıkladığı yaptırım kararı için de, “Bir müttefikine bu yaptırımı yanlıştı. Hatalarından geri döndüler” dedi. Bakan Dönmez Türkiye’nin sürekli yaz saati uygulamasıyla yıllık 1 milyar TL tasarruf ettiğini de vurguladı.

‘İş birliğine açığız’

CNN Türk’te Hakan Çelik’in sunduğu Hafta Sonu programında açıklamalarda bulunan Dönmez, Doğu Akdeniz’de sondajların devam ettiğini belirterek, “Yavuz sondaj gemimizin sondajını tamamladığı Karpaz bölgesinde ilk sondajımızı yapmış olduk. KKTC’nin vermiş olduğu ruhsat alanı. Çalışma ve aramalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Sismik çalışmalar yapıldıktan sonra sondaj yapıldığını anımsatan Dönmez, “Önce 2 boyutlu sismik yapılıyor. Bu klasik röntgen filmi gibi. Tomografi dediğimiz şey de sismikte 3 boyutlu gibi. Sondaj işi orada var mı yok mu anlamak için yapılan işlem. Şu an biyopsi aşaması. Bazı yerlerden aldık değerlendirmeler devam ediyor” diye konuştu.

Maliyetin sondaj derinliği ve operasyonun süresine bağlı olduğunu vurgulayan Dönmez, şunları söyledi:

“Gazı ya da petrolü karaya getirmek için boru hattı döşeyeceksiniz. Çok ciddi yatırımlar. Yatırıma değecek doğalgaza dair arkadaşlar ümitliler ama bugünden bir şey demek doğru değil.”

Akdeniz’de Suriye, Lübnan, İsrail, Mısır, Filistin, Kıbrıs Rum Kesimi, KKTC, Yunanistan var, Libya gibi ülkelerin olduğunu anımsatan Dönmez, “Doğu Akdeniz’de biz bütün taraflarla iş birliğine açığız” dedi.

‘Hatadan geri döndüler’

Sürekli yaz saati uygulamasının 2016’da başladığını anımsatan Dönmez, “Epey eleştiri konusu olmuştu. Bununla ilgili biz o dönem teknik çalışma da yaptırmıştık. Yıllık 1 milyar TL civarında tasarruf etti Türkiye bu uygulama ile” dedi. ABD’nin “Barış Pınarı Harekatı” nedeniyle yaptırım kararı aldığı Dönmez, bundan sonraki süreç için şunlar söyledi:

“Kamuoyunun takdirine bırakmalıyız. Ama o günde ambargo kapsamına alınınca dediğimiz bizim işimize bakacağız. Bizim faaliyetlerimize devam etmemiz gerekiyor. Doğu Akdeniz’de faaliyetlerimiz devam ediyor. Birilerini kızdırmak ya da mutlu etmek için yapmıyoruz. Ülke vatandaşlarımızın emrine hizmetine sunmak için devam ediyoruz. Benim hiçbir mal varlığım yok.

Benim ne ABD’de ne de dünyanın başka yerinde mal varlığım yok. Yurtdışında değil. Bakanlığımıza da kurumları da bağlayan bir yaptırım gelmişti. Bir müttefikine bakanlarına bakanlıklarına bu yaptırımı yanlıştı. Hatalarından geri döndüler. Suriye politikasında Türkiye’nin ortaya koymuş konularını dünya kabul eder oldu.”