Süs bitkilerinde 125 milyon dolarlık ihracat hedefi

Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçılar Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, 2019 yılının ilk sekiz aylık döneminde toplam 74 milyon 920 bin dolarlık süs bitkileri ve mamulleri ihracatı gerçekleşti.

Sektörün ihracatında Hollanda ilk sırada yer alırken, onu sırasıyla Almanya, Özbekistan, İngiltere, Türkmenistan, Azerbaycan, Irak, Gürcistan, Kazakistan ve Bulgaristan izledi. İlk sekiz aylık dönemde Hollanda’ya yüzde 14, Almanya’ya yüzde 14, Türkmenistan’a yüzde 126, Irak’a yüzde 27 ihracat artışı oldu.

Canlı bitkiler grubunda ise 2019 yılı ocak-ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine oranla değer bazında yüzde 3 artış görülürken, 44,1 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti. Bu ürün grubunda, Türkmenistan’a yüzde 126, Azerbaycan’a yüzde 6, Almanya’ya yüzde 8 oranında ihracat artışı yaşandı.

Geçen yıl ihracatını yüzde 17 artırarak 100 milyon dolar hedefini yakalayan Türk süs bitkileri sektörü, 2019 sonuna kadar yurt dışı satışlarını 125 milyon dolara çıkarmaya odaklandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Yılmaz, “Sektör olarak hedeflerimize doğru yürürken, tüm aktörlerin birlikteliği gerekiyor. Kasım ayında 11’incisi düzenlenecek Flower Show İstanbul/Eurasia Plant Fair, sektörümüzü buluşturan en önemli adreslerden birisi. Firmalarımızın dışa açılması, ürünlerini yeni alıcılara sergilemesi ve böylece ihracatın arttırılması adına bu fuar büyük öneme sahip.” ifadelerini kullandı.

Birlik olarak ortak çabalarıyla fuarın Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen fuarlar arasına girmesini sağladıklarını aktaran Yılmaz, bu yılki Flower Show İstanbul/Eurasia Plant Fair kapsamında, katılımcı firmaların satın almacılarla buluşmasını sağlamak üzere bir alım heyeti de organize ettiklerini bildirdi.

Flower Show İstanbul/Eurasia Plant Fair 14-16 Kasım'da

Sektörünün ihracatına umut olan Flower Show İstanbul/Eurasia Plant Fair, Tarsus Turkey tarafından Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği (SÜSBİR) iş birliği ile Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek.

Avrasya’nın en büyük bitki ve peyzaj fuarında iç ve dış mekan süs bitkilerinden çiçek ve çiçekçilik malzemelerine, fide ve tohumlardan dikey bahçe uygulamalarına, egzotik ağaçlardan milli bitkilere, sulama ekipmanlarından peyzaj uygulamalarına ve bahçe aksesuarlarına kadar yüzlerce yeni ürün, malzeme, ekipman ve teknolojiler bir arada sergilenecek.