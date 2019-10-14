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    HaberlerEkonomiSuudi Arabistan ile Rusya tam 20 anlaşma imzalandı
    14.10.2019 - 19:08 | | AA

    Suudi Arabistan ile Rusya tam 20 anlaşma imzalandı

    Suudi Arabistan ile Rusya arasında başta enerji olmak üzere çeşitli alanlarda 20 iş birliği anlaşması imzalandı.

    Suudi Arabistan ile Rusya tam 20 anlaşma imzalandı

     

    Suudi Arabistan'a ait Al Arabiya kanalının haberine göre, Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, Suudi Arabistan ile Rusya'nın 20 iş birliği anlaşması imzaladığını belirterek, bu anlaşmaların iki ülke ekonomisine fayda sağlayacağını vurguladı.

    Bin Selman, petrolün, yakın gelecekte dünya ekonomisinin büyümesinde temel bir unsur olarak kalmaya devam edeceğini kaydetti.

    İmza törenine Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de katıldı.

    İmzalanan anlaşmalar arasında "OPEC kapsamında uzun vadeli iş birliği sözleşmesi", "enerji alanında iş birliği protokolü", "kültür ve sağlık alanında iş birliği mutabakat zaptı"nın yanı sıra iki ülke vatandaşlarına vize uygulamasının kolaylaştırılması da bulunuyor.

    İki ülke arasında ayrıca, uzay uçuşları ve küresel uydu seyrüsefer sistemi alanında iş birliği için niyet beyanı da imzalandı.

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