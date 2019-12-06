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    Haberler Ekonomi Haberleri Suudi Arabistan: Küresel piyasalar bize güvenmeli
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    06.12.2019 - 15:49 | | DHA

    Suudi Arabistan: Küresel piyasalar bize güvenmeli

    Suudi Arabistan Petrol Bakanı Abdulaziz bin Salman Al Saud, küresel piyasaların ham petrol fiyatlarının dengelenmesi için Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerine güvenmesi gerektiğini söyledi.

    Suudi Arabistan: Küresel piyasalar bize güvenmeli

    Al Saud, OPEC’in Viyana’daki toplantısında yaptığı konuşmada, sürdürülebilir ekonomik büyüme elde etme ve küresel ekonominin tedarik sıkıntısı çekmemesi için petrol üreten ülkelere işbirliği çağrısı yaptı.

    Müttefik ülkelerden gelecek olan bağlılığın petrol üreticilerinin yararına olacağını söyleyen Al Saud, grubun OPEC+ anlaşmasına sadık kalınacağı konusunda oluşan endişeleri yatıştıracağını umduğunu belirtti.

    Milliyet'te Gündem 6 Aralık 2019.
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