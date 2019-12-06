Suudi Arabistan: Küresel piyasalar bize güvenmeli

Al Saud, OPEC’in Viyana’daki toplantısında yaptığı konuşmada, sürdürülebilir ekonomik büyüme elde etme ve küresel ekonominin tedarik sıkıntısı çekmemesi için petrol üreten ülkelere işbirliği çağrısı yaptı.

Müttefik ülkelerden gelecek olan bağlılığın petrol üreticilerinin yararına olacağını söyleyen Al Saud, grubun OPEC+ anlaşmasına sadık kalınacağı konusunda oluşan endişeleri yatıştıracağını umduğunu belirtti.