Tapusuz sanayi modeli

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, “İstanbul’da sanayicinin tapusu olmasın, o tapu sanayicinin ahlakını bozuyor. Devlet sanayicinin İstanbul’da binasını, arsasını 49 yıllığına versin, ‘Burası üretim yapman kaydıyla sana tahsis edilmiş bir yer’ desin” açıklamasında bulundu.

İSO’nun, geleneksel Anadolu illeri ziyaretleri kapsamında İstanbullu sanayiciler, Şanlıurfa’nın ardından Gaziantep’e geçerek, bölge sanayicileri ile bir araya geldi. Gaziantep Sanayi Odası’ndaki (GSO) buluşmada İSO ve GSO arasında bir işbirliği protokolü de imzalandı. Protokol, odaların yükümlü oldukları belgelendirme hizmetlerinin yanı sıra, eğitim, araştırma, bilgilendirme, danışmanlık ve yayın hizmetlerini kapsıyor.

Toplantıda konuşan İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, “İstanbul’da sanayicinin tapusu olmasın, o tapu sanayicinin ahlakını bozuyor. Devlet sanayicinin İstanbul’da binasını, arsasını 49 yıllığına versin, ‘Burası sadece üretim için, tapu da sizin değil, üretim yapman kaydıyla sana tahsis edilmiş bir yer’ desin. Tapusuz sanayi modelini getirmemiz lazım. Sanayinin devamı için Anadolu’ya gitme gerekliliğini birçok arkadaşımız gözden geçiriyor” diye konuştu.

Üretim pınarı

Türkiye ile ABD arasında, Barış Pınarı Harekatı’na yönelik görüşmelerin ardından varılan anlaşmanın önemine dikkati çeken, Bahçıvan, “Barış Pınarı ile başlayan süreci ‘üretim pınarı’na çevireceğiz. Ülke güvenliği söz konusu olunca ekonomimiz de, servetimiz de ikinci planda kalır” dedi.

Bahçıvan, Gaziantep’te örnek bir yönetim anlayışının hakim olduğunu dile getirerek, bu anlayışın kentin gelişmesinde ve ilerlemesinde önemli rol oynadığını dile getirdi. “Gaziantep, nesiller arasındaki sanayicilik transferinde son derece başarılı. Aile işletmelerinin devamı konusunda lütfen bizi besleyin” diyen Bahçıvan, İstanbul’un sanayi kuşaklarının nesilden nesile devredilmesi konusunda çok başarılı olmadığını dile getirdi.

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, üretim toplumu olabilmek için, çalışanlar kadar, sermayedarların da üretimin içine olması gerektiğini belirterek, “İstanbul’un gayrimenkul fiyatı arttıkça İstanbul sanayiden uzaklaşıyor. Sanayi ve üretim kültürünü ayağa düşürüyoruz” dedi.

Suriye’nin inşasında etkin rol üstlenecek

Bölgede yaşanan kaosa rağmen, 3 yılda 3 milyar dolar sanayi yatırımı yaptıklarını, 150 işletmenin faaliyete geçtiğini bildiren GSO Başkanı Adnan Ünverdi, geçen yıl 7 milyar dolar ihracat, 5 milyar dolar ithalat yaptıklarını dile getirerek, “Bu yıl da 7.5 milyar dolar ihracat hedefimiz var. Altı tane organize sanayi bölgemiz (OSB) var, yeni bir OSB yapılandırmasını da sürdürüyoruz. Sınırda güvenli bölgenin kurulması yeni bir dönemin başlangıcı. Suriye’nin yeniden inşasında Gaziantep etkin bir rol üstlenecek. Bugün buraya yatırım yapanlar yarının kazananları olacak” ifadelerini kullandı. Uygulamalı KOBİ yetkinlik çerçevesinde 5 model fabrikadan birinin Gaziantep’te olacağını söyleyen Ünverdi, fabrikanın inşasını bu yılın sonunda tamamlamayı hedeflediklerini açıkladı.

GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu ise, “Ordumuzun ve milletimizin arkasındayız, bize düşen her görevde yanlarındayız. Hiçbir terör örgütüne fırsat vermeyeceğiz. Sanayiciler olarak gençleri terör örgütlerinin elinden kurtarmak için daha çok çalışıp, daha çok üretip, daha çok yatırım yapacağız” dedi.

ABD’ye ihracat arttı

GSO Başkanı Adnan Ünverdi, İstanbul ve Gaziantep’in Türkiye sanayisinin lokomotifi iki şehir olduğunu söyledi. Şehirde teknolojiyi de kullanarak, katma değerli üretim yaptıklarına işaret eden Ünverdi, şöyle devam etti: “Ortadoğu’ya açılan kapı konumunda olan şehrimiz, barındırdığı potansiyeller ile öncü şehir olmayı sürdürüyor. 180 ülkeye ihracat yapıyoruz. Ocak-Eylül 2019 döneminde, en fazla ihracat yaptığımız ülke Irak. Aynı dönemde en fazla ihracat yaptığımız ikinci ülke ABD, ABD’ye ihracatımız Ocak-Eylül 2019 döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20.9 arttı. Türkiye’de en fazla ihracat yapan iller arasında 6’ncı sıradayız.”