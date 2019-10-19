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    HaberlerEkonomiTatlı fonlarla ‘BES’leyecek
    19.10.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Tatlı fonlarla ‘BES’leyecek

    Vakıf Emeklilik, Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sistemi’ne (BES) olan ilgiyi artırmak, tüm BES katılımcılarının emeklilik fonları ile içeriklerinde yer alan piyasa enstrümanlarını basit biçimde kavrayabilmelerini sağlamak adına Türk ve Dünya mutfağının en beğenilen tatlılarından ilham alarak “Tatlı Fonlar” Projesini hazırladı.

    Tatlı fonlarla ‘BES’leyecek

    Katılım, Katkı ve Faizli seçenekleri altında içlerinde birçok finansal enstrümanı bulunduran 16 fonu müşterilerine sunan Vakıf Emeklilik, geniş bir portföyü tulumba, aşure, revani, şöbiyet gibi tatlı isimleriyle eşleştirdi. Vakıf Emeklilik Finans ve İç Sistemlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ender Şenol, projeyi davranışsal finans modellerinden ilham alarak geliştirdiklerini belirtti.

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