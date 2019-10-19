Tatlı fonlarla ‘BES’leyecek

Katılım, Katkı ve Faizli seçenekleri altında içlerinde birçok finansal enstrümanı bulunduran 16 fonu müşterilerine sunan Vakıf Emeklilik, geniş bir portföyü tulumba, aşure, revani, şöbiyet gibi tatlı isimleriyle eşleştirdi. Vakıf Emeklilik Finans ve İç Sistemlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ender Şenol, projeyi davranışsal finans modellerinden ilham alarak geliştirdiklerini belirtti.