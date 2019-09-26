‘Tek otorite’yle proje hız kazanır

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkanı Feyzullah Yetgin, TVF’nin devir kararının olumlu olduğunu değerlendirdi. Yetgin, “Çözüm ortağı olarak TVF’nin varlığı İFM’ye güç verir. Türkiye olarak vakit kaybetmeden İFM’nin ülkemize ve ekonomimize getirilerinden faydalanmalıyız” dedi.

2015’te temeli atılan İFM’nin açıklanan toplam yatırım tutarı 3 milyar liraydı. Projenin hayata geçmesiyle günlük 20 milyar dolarlık işlem hacmi bekleniyordu. 50 bin kişilik istihdam, 90 bin kişilik insan trafiğinin oluşacağı İFM’de yer alacak özel firmaların projeleri belli bir noktaya kadar gelmişti. Ancak başta Merkez Bankası olmak üzere kamunun daha yavaş ilerlemesi nedeniyle, projeler getirildikleri seviyede kaldı. İFM için yapılan ve bütün hafriyat, ortak alanlar, otopark ve metro istasyonu işlerini de içeren ihaleyi alan Ağaoğlu Şirketler Grubu, tüm bu alanların önemli bir seviyeye geldiğini ancak diğer projelerin de hızlanmasını beklediklerini açıklamıştı. Ancak uzayan süreç, firmalarda bir finansman yükü de oluşturdu.