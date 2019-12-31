Tek ‘tık’la hesap ortada

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), bireysel bankacılık müşterilerine, kendilerinden alınan ücret kalemlerinin karşılaştırılabilir bir formatta sunulduğu “www.bankacilikurunvehizmetucretleri.org.tr” web sitesini hizmete açtı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) yönlendirmesiyle ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği iş birliğinde hazırlanan internet sitesinde, bireysel ürün veya hizmetlere ilişkin olarak faiz ve kar payı dışında alınacak her türlü ücret, komisyon ve masraf türlerine ilişkin bilgilerin açık, anlaşılır ve karşılaştırılabilir şekilde finansal tüketiciye sunulması amaçlanıyor.

BDDK yönlendiriyor

Finansal tüketicilere yönelik ürün veya hizmetlerden faiz veya kar payı dışında alınacak her türlü ücret, komisyon ve masraf türleri ile bunlara ilişkin usul ve esaslar, BDDK tarafından yürürlüğe konulan, Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında belirleniyor. Ayrıca BDDK’nın internet sitesinde yer alan “Bankacılık Ürün ve Hizmet Ücretleri” sayfasından da “www.bankacilikurunvehizmetucretleri.org.tr” adresine yönlendirme yapılıyor.

3 ayrı hizmet bir arada

www.bankacilikurunvehizmetucretleri.org.tr sitesinin girişinde ‘banka ücretleri’, ‘banka karşılaştırma’ ve ‘banka sıralama’ seçenekleri bulunuyor. ‘Banka ücretleri’ bölümünden, her bankanın verdiği hizmetler karşısında talep ettiği ücretlere tek tek ulaşılabiliyor. ‘Banka karşılaştırma’ bölümünde, belirli bir konudaki ücreti seçilen dört banka arasında karşılaştırmak mümkün. Üçüncü olarak ‘banka sıralama’ bölümünde bütün bankaları sıralayarak bir ürün ya da hizmetin ücretinin her birinde ne kadar olduğu görülebiliyor.

Para çekme ücreti

Siteden yararlanarak, bankaların kendi ATM’lerinden limit üstü para çekme ücretini görmek de mümkün. Örneğin 2 bin lira çekmek için en yüksek ücretleri 40 TL ile Akbank, 36.75 TL ile YKB ve 35 TL ile talep ediyor. Söz konusu işlem için Albaraka Türk, Denizbank ve Kuveyt Türk ücret talep etmezken en düşük ücret 5 TL ile Şekerbank’ta bulunuyor.

En düşük kredi kartı aidatı nerde?

Kredi kartı hizmeti veren 21 bankanın aldığı yıllık üyelik ücretleri bu site üzerinden sıralanabiliyor. Bu sıralamada, söz konusu 21 bankadan Albaraka Türk, Fibabanka, Kuveyt Türk, Şekerbank, Turkish Bank ve Vakıf Katılım’ın kredi kartından yıllık üyelik ücreti almadığı görülüyor. En düşük kredi kartı üyelik ücreti 2.1 TL ile Türkiye Finans’ta bulunuyor.