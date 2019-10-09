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    HaberlerEkonomiTekirdağ'da bulundu! Sonuç verdi...
    09.10.2019 - 14:58 | | İHA

    Tekirdağ'da bulundu! Sonuç verdi...

    Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde yürütülen doğal gaz arama çalışmaları sonuç verdi. Bölgede zengin bir doğal gaz yatağı bulundu.

    Tekirdağ'da bulundu! Sonuç verdi...

    Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından bir süredir Kazak Gölü Mesire Alanı’nda doğal gaz arama çalışmaları devam ediyor. Yaklaşık 2 ay gibi bir süredir yürütülen arama çalışmalarının sonucunda bölgede zengin bir doğal gaz rezervinin bulunduğu açıklandı. Bulunan rezervin önümüzdeki günlerde kullanılması bekleniyor.

    İlçenin ikinci rezervi oldu

    Şirket 2019’un ilk çeyreğinde de bölgede yaptığı çalışmalar kapsamında Karaağaç Mahallesi tarafında bir doğal gaz rezervine daha rastlamıştı. Oradaki çalışmalarının ardından ilçenin belli noktalarında çalışmaları yoğunlaştıran TPAO, Kazak Gölü Mesire Alanı’nın yaklaşık 300 metre uzağında yeni bir rezerve rastladı.

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