Teknoloji bayram yaptı

En çok satılan ürünlerin başında telefon ve küçük ev aletlerinin yanı sıra derin dondurucu ve giyilebilir aksesuarlar geldi. Teknosa, Kurban Bayramı’nda satışlarını 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 35 artırdı. En çok satılan ürünlerin başında telefon ve küçük ev aletlerinin yanı sıra derin dondurucu ve giyilebilir aksesuarlar geldi. E-ticaret cirosu da 2018 bayram periyoduna göre 3.5 katına çıktı. Bu bayram, teknolojiseverlerin en çok tercih ettiği ve ciroya en yüksek katkı sağlayan ürünler fiyat/performans odaklı akıllı telefonlar oldu. Kampanyalardan faydalanmak için Teknosa mağazaları ve Teknosa.com’a yönelen tüketiciler, derin dondurucu ve diğer sezon ürünlerine de ilgi gösterdi. Bilgisayar satışları da yüzde 60 arttı.