‘Teknolojide yol açmaya talibiz’

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından iki yılda bir düzenlenen Vizyoner Zirvesi, ‘Dijital Gelecek’ temasıyla 27 Kasım’da 3’üncü kez gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan zirveye, Türkiye ve dünyadan konusunda uzman akademisyen ve iş insanlar katılım sağlayacak. Milliyet Gazetesi’nin ana medya sponsoru olduğu zirvede dijital dönüşüm sürecine dikkat çekilecek.

Zirve öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan MÜSİAD Vizyoner İcra Kurulu Başkanı Muhammet Ali Özeken, “Doğru strateji ve yerinde hamlelerle teknolojide liderlik eden, yol açan bir ülke olmaya talibiz” dedi.



Katılımcı artıyor

MÜSİAD olarak temel hedeflerinin sürdürülebilir ekonomik kalkınma ve toplumsal refah artışı olduğunu belirten Özeken, “İlk zirvemizi 2015 yılında ‘Gelecekte İş Yapmak’, 2’ncisini 2017’de ‘Dönüşen Dünyada Yeni Türkiye’ temasıyla gerçekleştirmiştik. Vizyoner19 ile 4 yıllık tecrübemizi, icra kurulumuzun ufkuyla birleştirerek ‘Dijital Gelecek’ temasıyla çok daha dolu bir program hazırladık. Bu kapsamda yerli ve yabancı, iş dünyasından birçok önemli ismi Vizyoner19 Zirvesi’nde ağırlayacağız” ifadelerini kullandı. Özeken, düzenledikleri zirvelere katılımcı sayısının sürekli artış gösterdiğini belirterek, “Şimdiden 7 bin 250 online başvuruya ulaştık. Bu sayının artmasını bekliyoruz” dedi.









Dijitalleşme sürecinin gelecek 20 yıl içerisinde mevcut mesleklerin büyük bir kısmında dönüşüme neden olacağına değinen Özeken, bu sürecin iyi değerlendirildiği takdirde iş dünyası için büyük fırsatlar barındırdığını belirtti.



Dijitalleşme çağı



Özeken, bilgi ve dijitalleşme çağı olarak adlandıran bu yeni dönemde Türkiye’nin aktif rol alması gerektiğini söyledi.



Türkiye’nin ‘milli ve yerli üretim’ mottosuyla özellikle son dönemde büyük bir atılım gerçekleştirdiğini vurgulayan Özeken, “Yeni dönemde, Türkiye’nin gelecekte daha güçlü bir şekilde var olabilmesi gerekiyor. Doğru strateji ve yerinde hamlelerle bu defa çağı takip eden değil, teknolojide liderlik eden, yol açan bir ülke olmaya talibiz. Bunun için güç, inanç ve azme sahibiz. Çok çalışarak ve doğru hamlelerle bu çağı yakalayacağız” ifadelerini kullandı.



Ünlü konuşmacılar zirvede geleceği tartışacaklar



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılması beklenen zirvede söz alacak isimler şöyle:



Geopolitical Futures’un Kurucu Başkanı George Friedman, Hyperloop Kurucu Ortağı Dirk Ahlborn, Mindmaze Yapay Zeka Teknolojileri Lideri Martin Ciupa, Global Resources Partnership Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Öğütçü, Digital Reality Pazarlama Direktörü Ömer Wilson, Havelsan Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, Pegasus Genel Müdürü Mehmet Nane, Uipath Doğu Avrupa Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen, Hepsiburada CEO’su Murat Emirdağ, stratejist Abdullah Çiftçi, TOGG CEO’su Gürcan Karakaş, IGA CEO’su Kadri Samsunlu, Elektrik Üretim AŞ Genel Müdürü İzzet Alagöz, Tabit Akıllı Tarım Teknolojileri Yönetim Kurulu Üyesi Coşkun Yıldırım, Av. Kerim Altıntaş, Teknopalas Genel Müdürü Fahrettin Oylum, Keiretsu Genel Müdürü Duygu Eren ve Grow In Emea Kurucu Ortağı Ali Rıza Babaoğlan.



Vizyoner Exchange



Vizyoner19 Zirvesi’nde ilk kez ‘Vizyoner Exchange’ başlıklı B2B programı düzenlenecek. Vizyoner Exchange için özel geliştirilen model ile başta Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM), İstanbul Teknopark, İstanbul Üniversitesi Entertech, YTÜ Yıldız Teknopark, ODTÜ Teknopark, BİST Özel Pazar Yeri, Genç MÜSİAD’dan seçilen yaklaşık 100 start-up firması yatırımcılarla bir araya gelecek. Vizyoner19 Zirvesi’nde, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut devletin dijital dönüşüme ve yatırıma yönelik hedef ve çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi verecek.