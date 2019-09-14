Teknolojik çözümler takdir topladı

Birleşmiş Milletler’e bağlı, kâr amacı gütmeyen, tarafsız bilgi ve iletişim teknolojileri kurumu International Telecommunications Union’un (ITU) ev sahipliğinde Budapeşte’de gerçekleştirilen ITU Telecom World’e Turkcell’in engellilere yönelik geliştirdiği çözümler damga vurdu.

Bariyerleri kaldırıyoruz

‘Teknoloji ile engel bariyerlerini kaldırmak’ başlıklı panelde, teknolojinin engeli olan insanlara sağlayacağı fayda konuşuldu. Turkcell’in çalışmalarını anlatan Sofuoğlu, Hayal Ortağım, İşaret Dilim ve İçimdeki Hazine uygulamalarından bahsederken, bu ürünlerle sosyal hayata eşit ve bağımsız katılımı desteklediklerini ve engelli tanımını oluşturan bariyerleri ortadan kaldırmak amacıyla teknolojinin gücünü kullandıklarını vurguladı.