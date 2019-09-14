BİST103.0720,61EURO6,320,78USD5,690,60ALTIN272,25-0,21
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomiTeknolojik çözümler takdir topladı
    14.09.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Teknolojik çözümler takdir topladı

    Uluslararası teknoloji etkinliği ITU Telecom World’de, Turkcell’in engellilere yönelik projeleri büyük takdir topladı. Budapeşte’de düzenlenen organizasyonda Turkcell Engelli Çözümleri Ürün Yöneticisi Gamze Sofuoğlu, Turkcell’in engelli bireylere yönelik uygulamalarını anlatırken, “Tüm teknolojimizi sosyal bariyerleri yıkarak dünyayı daha eşit, erişilebilir ve engelsiz kılmak için kullanıyoruz” dedi

    Teknolojik çözümler takdir topladı

    Birleşmiş Milletler’e bağlı, kâr amacı gütmeyen, tarafsız bilgi ve iletişim teknolojileri kurumu International Telecommunications Union’un (ITU) ev sahipliğinde Budapeşte’de gerçekleştirilen ITU Telecom World’e Turkcell’in engellilere yönelik geliştirdiği çözümler damga vurdu.

    Bariyerleri kaldırıyoruz

    ‘Teknoloji ile engel bariyerlerini kaldırmak’ başlıklı panelde, teknolojinin engeli olan insanlara sağlayacağı fayda konuşuldu. Turkcell’in çalışmalarını anlatan Sofuoğlu, Hayal Ortağım, İşaret Dilim ve İçimdeki Hazine uygulamalarından bahsederken, bu ürünlerle sosyal hayata eşit ve bağımsız katılımı desteklediklerini ve engelli tanımını oluşturan bariyerleri ortadan kaldırmak amacıyla teknolojinin gücünü kullandıklarını vurguladı.

     

    Barınaklarını su basan aslanlar sokağa indiHindistan'da 7 kişilik aslan ailesi, aşırı yağışlar sonrası barınaklarını su basınca, barınaktan kaçtı. Sokaklara inen aslanların görüntüsü amatör kameralara yansıdı.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Eski eşiyle birlikte yaşayan adamı öldürdü

    Eski eşiyle birlikte yaşayan adamı öldürdü

    12 yıl sonra iptal kararı

    12 yıl sonra iptal kararı

    Green Day’den yeni albüm

    Green Day’den yeni albüm

    Boğaziçi Film Festivali’nin Ulusal Jüri Başkanı Coşkun

    Boğaziçi Film Festivali’nin Ulusal Jüri Başkanı Coşkun

    Sıradaki Haber