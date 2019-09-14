14.09.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ
Teknolojik çözümler takdir topladı
Uluslararası teknoloji etkinliği ITU Telecom World’de, Turkcell’in engellilere yönelik projeleri büyük takdir topladı. Budapeşte’de düzenlenen organizasyonda Turkcell Engelli Çözümleri Ürün Yöneticisi Gamze Sofuoğlu, Turkcell’in engelli bireylere yönelik uygulamalarını anlatırken, “Tüm teknolojimizi sosyal bariyerleri yıkarak dünyayı daha eşit, erişilebilir ve engelsiz kılmak için kullanıyoruz” dedi
Birleşmiş Milletler’e bağlı, kâr amacı gütmeyen, tarafsız bilgi ve iletişim teknolojileri kurumu International Telecommunications Union’un (ITU) ev sahipliğinde Budapeşte’de gerçekleştirilen ITU Telecom World’e Turkcell’in engellilere yönelik geliştirdiği çözümler damga vurdu.
Bariyerleri kaldırıyoruz
‘Teknoloji ile engel bariyerlerini kaldırmak’ başlıklı panelde, teknolojinin engeli olan insanlara sağlayacağı fayda konuşuldu. Turkcell’in çalışmalarını anlatan Sofuoğlu, Hayal Ortağım, İşaret Dilim ve İçimdeki Hazine uygulamalarından bahsederken, bu ürünlerle sosyal hayata eşit ve bağımsız katılımı desteklediklerini ve engelli tanımını oluşturan bariyerleri ortadan kaldırmak amacıyla teknolojinin gücünü kullandıklarını vurguladı.