Teknosa’dan 20 üründe yeni kampanya

24-28 Ocak tarihleri arasında geçerli 20’nci yıl kampanyası, Türkiye’nin dört bir yanındaki Teknosa mağazalarında ve teknosa.com’da tüketicilerle buluşacak.

Kampanya kapsamında TV, notebook, tablet ve akıllı telefonlarda yüzde 25’e varan indirim sunan Teknosa’da, Xiaomi Note 8 4-64 GB 500 TL’lik indirimle 1.699 TL’den satılıyor. Huawei P30 Lite 128 GB’a hediyesiyle 2.899 TL’den sahip olunabiliyor. 20. yıl kampanyasında, Philips 4K UHD Led Smart TV 3.099 TL yerine 2.699 TL, Samsung 4K QLED TV 6.499 TL yerine 5.999 TL, Grundig 4K UHD Smart TV ise 600 TL’lik kaçırılmayacak indirimle 2.999 TL’ye satışa sunuluyor. Teknosa’da ev yaşamını iyileştiren ev aletlerinde birçok farklı indirim fırsatı da müşterileri bekliyor. Kampanya kapsamında Philips Power Pro Compact elektrikli süpürge yüzde 40’a varan indirimle 549 TL’den, Tefal Maestro Plus Buharlı ütü ise 199 TL’den satışa sunuluyor.