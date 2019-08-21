Tekstil ihracatında hedef pazar Afrika ve Uzakdoğu

Ahmet Öksüz, tekstil sektörünün Türkiye’nin en fazla dış ticaret fazlası veren sektörlerinin başında geldiğini, ihracat anlamında da tekstil ve hazır giyimin ikinci büyük ihracatçı sektör olduğunu söyledi. Öksüz, “Avrupa’ya ihracatımızda bir miktar küçülme oldu. Bunu biz yeni pazarlarla telafi etme yoluna gidiyoruz. Özellikle Afrika ihracat anlamında bizim için yeni bir pazar. Aynı şekilde Uzakdoğu yeni pazarlar içinde yerini almakta. Güney Amerika önemli bir bölge ihracatımız açısından potansiyel teşkil ediyor. Yeni pazarlarla bu kaybımızı telafi etmeye çalışıyoruz ve çalışacağız” dedi.

Dövizin etkisi

Öksüz, “Kurların geçen yıllara oranla yüksek olmasının ihracatı artırma yönünde çok önemli katkısı oldu. Aynı zamanda ithalatı önleme konusunda da katkısı oldu, onun için kur seviyelerinin tekrar düşmemesi gerekiyor. Dış ticarette açığımız oldukça düştü. Temmuz ayında ihracat artarken ithalatta düşüş yaşadık. Kurların düşmesi bu durumu bozacaktır. Kur seviyesini aşağıya düşürmek şu anki durumumuza zarar verecektir. Kurların düşmesi bizi ithalatın arttığı ihracatın azaldığı günlere döndürür” diye konuştu.

İstihdamda 1 numarayız

Ahmet Öksüz, “İhracatımızı artırmak bizim ana hedefimiz Türkiye’nin en önemli hedefi net ihracatçı olmak olmalı. Tekstil sektörü olarak istihdamda en büyük sektörüz. Perakende ile birlikte iki milyon kişiye istihdam sağlayan bir sektörüz” dedi.

Öksüz, “Kur seviyeleri dış ticaretin rakamları açısından çok önemli direkt yansıyor, bu anlamda kurlar belirleyici. Kur seviyelerini aşağıya düşürmediğimiz sürece ihracatın arttığını görebiliriz. Yeni pazarlar çok önemli yeni pazarlarda büyümemiz gerekiyor. Avrupa ve İngiltere de bizim için çok önemli pazarlar. İngiltere dış ticaret fazlası verdiğimiz sayıca az ülkelerden birisi. Bu anlamda Brexit süreci önemli Türkiye’nin bu noktada mutlaka İngiltereyle serbest ticaret antlaşmasını devreye sokması gerekiyor. Faizlerin düşmesi iç piyasayı hareketlendirecektir” diye konuştu.