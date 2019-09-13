Terminatör böcekler ormanları koruyor

Yapılan çalışmalardan birisi de bozulan dengeyi yeniden sağlamak için yürütülen biyolojik mücadele. Bu kapsamda, laboratuvarlarda üretilen böcekler, zararlı böceklerle mücadele için ormanlara bırakılıyor.



14.5 milyon adet



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Ormanlara zarar veren organizmalara karşı kimyasal mücadeleyi terk ettik, bunun yerine biyolojik, biyoteknik ve mekanik mücadeleye ağırlık verdik” diyerek laboratuvar ortamında üretilen yaklaşık 14,5 milyon faydalı böceğin ormanlara bırakıldığını duyurmuştu. Milliyet, ormanlara bırakılan faydalı böceklerin hangi alanlarda ve ormanları nasıl koruduğunu araştırdı. Orman Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, ormanlara zarar veren organizmalarla mücadele kapsamında her yıl ortalama 200 bin ile 250 bin hektar ormanlık alanda aşılama çalışması yapılıyor. Kimyasal mücadele en aza indirilirken yüzde 99’luk dilimde zararlı organizmalara karşı biyolojik, biyoteknik ve mekanik mücadele tercih ediliyor. 2019 yılında 500 bin yırtıcı böcek üretimi programlanmışken şu ana kadar hedefin çıkılarak 581 bin 865 yırtıcı üretildi ve ormanlara bırakıldı. Bugüne kadar ormanlara bırakılan “terminatör böcek” sayısı ise 14,5 milyona ulaştı.



‘Gal arısı’ bal üretimini düşürüyor



Kestane ağaçlarını kurutan, dal kanseri ile mücadele kapsamında Bolu ve Artvin’de kurulan laboratuvarlarda faydalı virüs üretiliyor. Bu virüsler dal kanseri olan kestane ağaçlarına aşılanarak ağaçların tedavisi sağlanıyor. Öte yandan kestane ağacına en çok zarar veren böcek olarak bilinen ‘gal arısı’ ağaçları öldürmese de meyve kaybı ile kestane balı üretiminde düşüşe neden olabiliyor. Orman köylülerinin gelir kaybına neden olan bu zararlı böcek, ilk defa 2014 yılında Yalova ormanlarında tespit edilerek, mücadele edilmesi gereken böcekler listesinde yer alıyor. Bu zararlı böcekle mücadelede Torymus sinensis, adlı yırtıcı kullanılıyor. Bu yırtıcı, 2015 yılında İtalya’dan getirilerek Yalova ilinde kurulan laboratuvarda üretildi.

