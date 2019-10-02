Thomas Cook faturası çıktı

Turizm İstişare Kurulu (TİK), İngiliz seyahat operatörü Thomas Cook’un iflasını ‘tarihin en ciddi iflaslarından’ biri olarak tanımlarken, bunun Türk turizmi için ciddi bir sorun oluşturduğuna vurgu yapıldı.



Turizmi temsil eden 9 kurum ve meslek birliğini çatısı altında toplayan TİK’in yaptığı açıklamada, Türkiye’nin söz konusu iflastan İspanya’dan sonra en çok etkilenen ikinci ülke olduğu ifade edildi.



İspanya ödeme istedi



İflasla İngiliz Sivil Havacılık Kurumu ve Alman Zürich Versicherung’un muhatap haline geldiği anlatılırken, bu iki kurumun sorumluluğunun, iflas duyurusunun yapıldığı ilk gün itibarı ile paket tatillerini geçirmekte olan Thomas Cook yolcularının kalan konaklamaları ile geri dönüş transfer ve uçak yolculuğunu içerdiği belirtildi. Açıklamada, şunları kaydedildi:



“Bu hususu akılda tutarak, mevcut yolculardan kapsam içinde olmayanların o an itibarı ile doğan konaklama borçlarından muaf tutulmalarının başta bakanlığımız tarafından talep edilmesi ve bu talebin sektörce desteklenmesi, sektörümüzün yeni bir fedakârlığı üstlenmesi anlamını taşıdığı unutulmamalı.

Aynı durumdaki İspanya, Yunanistan gibi ülkelerde mevcut yolculardan tahsilat yapılması yönteminin benimsendiği düşünüldüğünde, sektörümüzün, üzerine düşenden fazlasını yaptığı, Türk misafirperverliğinin gerektirdiği şekilde konuklarını ağırlayarak başarılı bir sınav verdiği gerçeği takdir edilmeli.”









‘2 milyon turist eksikliği oluştu'



Turizm İstişare Kurulu’nun yaptığı hasar tespitinde Thomas Cook’un başta konaklama olmak üzere tedarikçilerle doğrudan sözleşme ve fatura ilişkisi kurarak çalışması nedeniyle Türk turizm sektörüne 350 milyon euro’nun üzerinde borcu olduğu tahmin ediliyor. TİK şu noktalara dikkat çekti:



“Bu borcun yakın ve orta vadede tahsilinin imkânsız olması bilinen bir gerçektir. Alacaklarını alamayan özellikle küçük işletmelerin yaşayacağı finansal sorunlar tahmin edilenden çok daha büyük olacaktır.



Önümüzdeki sezon için yapılmış sözleşmelerin uygulanamayacak olması, bu sözleşmelerde yer alan erken rezervasyon, avans, peşin ödemelerin gerçekleşmeyecek olmasının kış sezonunda yaratacağı ek finansal yük ve sıkıntılar vahim sonuçlar doğuracak büyüklüktedir.



Pazarda bir anda oluşan 2 milyon civarı yolcu eksikliği, arz talep dengesini bozacaktır.



İflas, turizm sektörünün tüm bileşenlerini olumsuz etkileyeceği gibi turizme tedarik ve hizmet sağlayan 50’den fazla sektörün de etkilenmesine neden olacak.”



‘Şişman kedi’ isyanı başladı



Thomas Cook’un başında 2014’ten beri İsviçreli CEO Peter Fankhauser var. Son 5 yılda Fankhauser’e 8.3 milyon sterlin ücret ödendi. İngilizce’de makul düzeyin üzerinde kazanan yöneticilere ‘şişman kedi’ (fat cat) deniyor. 178 yıllık firmanın batması nedeniyle çok üzgün olduğunu belirten Fankhauser, İngiliz basınına son 5 yılda elde ettiği yüksek kazancı savunarak “Beni benzettikleri gibi bir şişman kedi değilim” dedi.



‘Uzun vadeli, düşük faizli kredi lazım’



TİK’in acil önlem önerileri ise şu şekilde:



“Yaşanan ve yaşanacak finansman yükünün hafifletilmesi için öngörülen 50 milyon euro kredi olanağının çok daha yukarı seviyelere çıkarılması, faiz ve geri ödemelerin zorlukları göz önünde bulundurularak 3 yıl geri ödemesiz, uzun vadeli ve düşük faizli planlanması büyük önem taşımaktadır.



Kredi kullanımında küçük işletmelere öncelik tanınmalıdır.



Cumhurbaşkanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca, Türkiye adına mağdur alacaklılar için İngiltere, Almanya ve ilgili ülkeler nezdinde girişimde bulunulması ve tahsil edilemeyen alacakların tahsili konusunda devletimizin liderlik yapması sektörümüz açısından son derece önemli.



KDV tutarları konusunda mahsup etme ve hibe benzeri bir yöntemle işletmeler adaletsiz oluşan bu yükten kurtarılmalıdır.



Rakip ülkeler pazarda oluşan boşluğu doldurmak üzere seyahat acentalarını pazarlama konusunda destekleyeceğinden, ülkemiz de bir an önce yeni tur operatörü anlaşmalarını teşvik etmelidir.”