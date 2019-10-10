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    HaberlerEkonomiTHY, Eylül ayÄ±nda 6,7 milyon yolcu taÅŸÄ±dÄ±
    10.10.2019 - 12:03 | | DHA

    THY, Eylül ayÄ±nda 6,7 milyon yolcu taÅŸÄ±dÄ±

    TÃ¼rk Hava YollarÄ± (THY), EylÃ¼l ayÄ±nda toplam 6,7 milyon yolcu taÅŸÄ±rken, yÃ¼zde 82,9'luk doluluk oranÄ±na ulaÅŸtÄ±.Â

    THY, Eylül ayÄ±nda 6,7 milyon yolcu taÅŸÄ±dÄ±

    THY'nin 2019 yÄ±lÄ± EylÃ¼l ayÄ± trafik sonuÃ§larÄ± belli oldu. THY BasÄ±n MÃ¼ÅŸavirliÄŸi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, EylÃ¼l ayÄ±nda taÅŸÄ±nan yolcu sayÄ±sÄ±nÄ±n 6,7 milyon olduÄŸu bildirildi.

    DÄ±ÅŸ hat doluluk oranÄ±nÄ±n yÃ¼zde 82,5 olarak gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi, iÃ§ hat uÃ§uÅŸlarÄ±n da yÃ¼zde 86,1'lik doluluk orana ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± belirtilen aÃ§Ä±klamada, dÄ±ÅŸtan dÄ±ÅŸa transfer yolcu sayÄ±sÄ±nda yÃ¼zde 6,2, dÄ±ÅŸtan dÄ±ÅŸa transfer yolcular hariÃ§, dÄ±ÅŸ hat yolcu sayÄ±sÄ±nda ise yÃ¼zde 5,5'lik artÄ±ÅŸ gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi kaydedildi.Â 

    EylÃ¼l ayÄ±nda taÅŸÄ±nan kargo ve posta hacmi de geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶nemine gÃ¶re yÃ¼zde 9,8 artÄ±ÅŸ gÃ¶sterdi. Kargodaki bu bÃ¼yÃ¼meye yÃ¼zde 11,8 ile Afrika, yÃ¼zde 11,5 ile Kuzey Amerika, yÃ¼zde 11,4 ile Uzak DoÄŸu ve yÃ¼zde 10,7 ile Avrupa'nÄ±n katkÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.Â 

    2019 OCAK-EYLÃœL Ä°STATÄ°STÄ°KLERÄ°

    Ã–te yandan bu yÄ±lÄ±n Ocak-EylÃ¼l arasÄ±nda ilk dokuz aylÄ±k trafik sonuÃ§larÄ± da belli oldu. YapÄ±lan deÄŸerlendirmelere gÃ¶re, 2019 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk dokuz ayÄ±nda yolcu sayÄ±sÄ± yaklaÅŸÄ±k 56,4 milyon olarak gerÃ§ekleÅŸti.

    Toplam yolcu doluluk oranÄ± Ocak-EylÃ¼l 2019 dÃ¶neminde yÃ¼zde 81,4 olarak gerÃ§ekleÅŸti. Yurt dÄ±ÅŸÄ± yolcu doluluÄŸu yÃ¼zde 80,7 seviyesinde olurken, yurt iÃ§i yolcu doluluÄŸu da yÃ¼zde 86,4 seviyesine ulaÅŸtÄ±.

    DÄ±ÅŸtan dÄ±ÅŸa transfer yolcu sayÄ±sÄ±nda yÃ¼zde 3,9'luk artÄ±ÅŸ yaÅŸandÄ±. 2019 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk dokuz ayÄ±nda toplam taÅŸÄ±nan kargo ve posta, geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶nemine gÃ¶re yÃ¼zde 9,6 artÄ±ÅŸla 1,1 milyon tona ulaÅŸtÄ±.Â 

    Hastane önünde silahlÄ± çatÄ±ÅŸma: 1 ölü 3 aÄŸÄ±r yaralÄ±Tokat Devlet Hastanesi acil servisi önünde alacak meselesi yüzünden tartÄ±ÅŸan iki grup arasÄ±ndaki silahlÄ± çatÄ±ÅŸmada 1 kiÅŸi öldü, 3 kiÅŸi aÄŸÄ±r yaralandÄ±.
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