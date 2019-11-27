BİST106.1210,13EURO6,35-0,05USD5,770,12ALTIN270,62-0,10
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomi HaberleriTHY'den Güney Avrupa ülkelerine bilet kampanyası
    27.11.2019 - 10:05 | | AA

    THY'den Güney Avrupa ülkelerine bilet kampanyası

    Türk Hava Yolları (THY), Güney Avrupa ülkelerine 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçma imkanı sağlayan kampanya başlattı.

    THY'den Güney Avrupa ülkelerine bilet kampanyası

    THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, hava yolu şirketi İstanbul ve Ankara'dan İtalya, İspanya, Fransa, Malta, Portekiz ve Yunanistan'da bulunan 20'den fazla uçuş noktasına uygun fiyatlarla seyahat imkanı sunuyor.

    Sınırlı sayıda koltuk için geçerli indirimden yararlanmak isteyen yolcular, İstanbul ve Ankara çıkışlı uçuşlarda, 6 Aralık'a kadar satın alacakları biletler ile 8 Ocak-31 Mart 2020 arasında her şey dahil gidiş-dönüş 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçma imkanı elde edecek. Bu fiyatlar, THY'nin web sitesi üzerinden alınan biletlerde geçerli olacak. Bilet fiyatları satış ofisleri ve acentelerde değişiklik gösterebilecek.

    Kapsam dışı seyahat dönemleri ve kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgilere "www.turkishairlines.com" internet adresinden, "444 0 849" numaralı çağrı merkezinden veya satış ofislerinden ulaşılabilecek.

    Metrobüste taciz! Genç kadın yerini değiştirmek isteyince...İstanbul Avcılar'da metrobüse binen bir kadını taciz ettikleri iddia edilen Senegal uyruklu iki kişi gözaltına alındı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Metrobüste taciz alarmı! Ortalık karıştı

    Metrobüste taciz alarmı! Ortalık karıştı

    Af yasası Meclis'e geldi mi? Af yasasında son durum ne?

    Af yasası Meclis'e geldi mi? Af yasasında son durum ne?

    Baldızı tarafından bıçaklandı!

    Baldızı tarafından bıçaklandı!

    Adana'da 270 kaçak cep telefonu ele geçirildi

    Adana'da 270 kaçak cep telefonu ele geçirildi

    Sıradaki Haber