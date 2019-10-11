Tiflis toplu ulaşımı rekor ihracat getirdi

Tiflisliler artık işe, okula, gezmeye Türk araçlarıyla gidecek. Anadolu Isuzu’nun Türkiye’deki fabrikasında üretilen Novociti Life araçlar Tiflis’in toplu ulaşımına hizmet vermeye başladı.



Anadolu Isuzu Gürcistan’ın Tiflis Belediyesi’ne tek seferde 16.9 milyon euro tutarında midibüs teslimatı gerçekleştirdi.



Anadolu Isuzu’nun Gürcistan’a teslim edeceği araçlar, şirketin 2019 ihracatının yüzde 15’ini kapsayacak. Yıl sonuna kadar 200’ü aşkın Isuzu Novociti Life midibüs teslimatı yapılacak.



Araçların teslimat töreninde Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Gürcistan’ın yabancı yatırımcı açısından iyi olduğunu ve sorunsuz yatırım yaptıkları ülkeler arasında yer aldığını dile getirdi.



Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan ise, Avrupa’nın birçok şehrinde hizmet veren ve Türk mühendisleri tarafından geliştirilen Novociti Life ile Tiflis’in ulaşım hayatında 8 metrelik araçların hizmet sunulacağını söyledi.









İhracatta 33 distribütör ile 42 ülkeye geldiklerini söyleyen Arıkan, şöyle konuştu:



“Özellikle ağır ticari aracı ihracat pazarlarında oturtmak ciddi bir efor istiyor. Ar-Ge merkezimizde 130’u aşkın mühendis çalışıyor. 302 adet patentimiz bulunuyor. Geliştirdiğimiz araçların yüzde 60-70’i yerli malzemeden.”



Telefonlar çalıyor...



Satışlarının yüzde 75’inin Avrupa’ya olduğunu ve Avrupa dışında ağırlığı artırmak istediklerini belirten Arıkan şunları söyledi:



“İç pazar da çok önemli. Birçok ihracat pazarını toplasak Türkiye’nin talebi kadar etmiyor. Ticari araç pazarı aslında binekten farklılaşıyor. İç pazarda 2015 yılının ilk 8 ayındaki ticari araç performansıyla 2019’un ilk 8 ayını kıyaslarsak ağır ticaride yüzde 79’luk bir düşüş var. Hafif ticaride yüzde 68’lik gerileme var. OSD çalışmalarıyla kamu ile birlikte bir kampanya başladı. Bayilerin telefonları çalmaya başladı, şimdi işe dönüştürmeye başlayacağız.”



Göz kapaklarından uykuyu yakalıyor!



Gelecek hafta Busworld fuarında alternatif yakıtlı yeni de pazara sunacaklarını söyleyen Tuğrul Arıkan şöyle anlattı:



“Hem gazlı hem de elektrikli araçlar sergileyeceğiz. Elektrikliler ihracata yönelik olacak. Türkiye’de elektrikli araca talep oluşması biraz zaman alacak. Fuarda, Novociti Life’ın elektrikli mode lini de tanıtacağız ve 2020’nin sonunda piyasaya süreceğiz. Belediye, polis ile bağlantılı araçlar olacak.



Araçtaki kişi sayısını anında belirten, şoförü denetleyen araçlar. Göz kapaklarından şoförün uykusunun geldiğini tespit ediyor.”

Türkiye’de ağır ticaride ciddi kapasite fazlası olduğunu ifade eden Arıkan, “Brexit’ten en çok etkilenen ülkeler arasındayız. İngiltere ve İrlanda’ya ihracata başladık. İrlanda tarafı hiç etkilenmeyecek Brexit’ten. İrlanda üzerinden İngiltere’ye bir şekilde yerleşmeye çalışacağız” dedi.



‘Ekonomi büyüyorsa ticariye talep var’



Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, ticari vasıta satışlarının önümüzdeki dönemde artmasının tamamen ekonomi ile bağlantılı olduğunu belirterek şunları söyledi:



“Ekonomi büyüyorsa ticari vasıta talebi geliyor. Ekonomi daralıyorsa ticari vasıta bıçak gibi duruyor. Binek araç bir çıt daha farklı ama ekonomi ile ticari araç muhakkak paralel gidiyor. Önümüzdeki dönemde Türkiye büyümeye girerse istikrarlı bir şekilde talep artacaktır. Ama ben Türkiye’de çok fazla kamyon olduğu inancındayım. Ticari vasıta kullanma talebinin üstünde. O açıdan da Anadolu Isuzu da 3-4 senedir ihracata ağırlık verdi. İhracattaki hedefimizi katlayarak geliştiriyoruz. Satış sonrası hizmet çok önemli bu alt yapıyı çok iyi bir şekilde kuruyorlar. İhracat bizim önümüzdeki dönemde kurtarıcımız.”