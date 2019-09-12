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    HaberlerEkonomiTİM'den faiz açıklaması
    12.09.2019 - 15:48

    TİM'den faiz açıklaması

    Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, TCMB'nin faiz indirim kararı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu karar ile birlikte bankalarımızın kredi maliyetlerine bu indirimi hızla yansıtacaklarını düşünüyoruz" dedi.

    TİM'den faiz açıklaması

    Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

    "Ülkemizin ihracatla büyüme hedeflerinin en önemli belirleyicilerinden bir tanesi kuşkusuz faiz oranları. Mevcut yatırım stoku ile 180 milyar dolarlar seviyesine ulaşmayı başaran ihracatımızın sınırlı artış oranlarından çok daha ileri seviyelerde, sıçramalara imza atabilmesi için yeni yatırımlara, kapasite artışlarına kuşkusuz ihtiyacımız var. Yatırım ortamının iyileştirilmesi konusunda Hükümetimizin attığı tüm adımların yatırım maliyetlerinin rekabetçi düzeye indirilmesi ile desteklenmesi ise üreticilerimizin en büyük beklentisidir.

    Bir önceki toplantıda 425 baz puan indirimin ardından, bu toplantıdaki 325 baz puanlık indirimle birlikte Merkez Bankası’nın politika faizi %16,50’ye düşmüş durumda. Beklentilerin üzerinde gelen faiz indiriminin üreticilerimizin ve ihracatçılarımızın heyecanla beklediği bir hamle oldu. Bu karar ile birlikte bankalarımızın kredi maliyetlerine bu indirimi hızla yansıtacaklarını düşünüyoruz. Bu hamlenin kredi faiz oranlarına da yansıması, piyasalardaki normalleşme sürecini de ivmelendirecektir.

    Bu sayede, gerek yeni yatırımlar, gerekse bir süredir yüksek faizler dolayısıyla ertelenen kapasite artışları ile makine ve teçhizat alt yapımızdaki yenileme çalışmalarının hız kazanacağını hep birlikte göreceğiz. Hatırlanacak olursa TCMB geçen sene Eylül ayında 625 baz puanlık bir artış kararı almış ve o tarihten bu yana yatırımlarda beklenen artış bir türlü yakalanamamıştı. Artık ihracatçılarımızın, yatırımcılarımızın önündeki en büyük engellerden birisi de deyim yerinde ise ortadan kalktı. Yatırımların ihracata, istihdama, büyümeye döneceği bir 2020 bizleri bekliyor. "

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