TKYD’den Ankara çıkarması

Türkiye’nin başkanlık sistemine geçmesinden sonra mevzuat alanında bürokratik ve diğer kamu kurumlarıyla olan iletişimin çok daha önemli bir duruma geldiğini ifade eden Ünal, şöyle devam etti:

“Gelecek kurumsal zirvemizi sağlıklı ve etkin bir iletişim açısından Ankara’da yapmayı çok önemsiyoruz. Yeni sistemle birlikte bu alanda doğan iletişim ihtiyacının sağlanması bizim açımızdan büyük önem arz ediyor.”

Halka açık ve halka açık olmayan çok sayıda üyeleri bulunduğunu söyleyen Feyyaz Ünal, üyelerin büyük çoğunluğunun belli bir tema ile düzenlenen kurumsal zirvenin Ankara’da gerçekleştirilmesini başkanlık sistemine geçilmesinden sonra önemsediklerini ifade etti.

4 temel ilke var

2003 yılında kurulan TKYD’nin 55’i kurumsal, 600’ü bireysel üyesi bulunduğunu belirten Feyyaz Ünal, derneğin dört temel ilkeye öncelik verdiğini ve bunların da adillik, şeffaflık, hesap verebilirlilik ve sorumluluk olduğunu söyledi.

Dünya fırsat yaratıyor

TKYD Başkanı Feyyaz Ünal, şunları dile getirdi:

“Türkiye’de, adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri üzerine kurumsal yönetim anlayışı geliştiren bir derneğiz. İnsan en iyiyi yaparak öğreniyor. Yapabilmek için de hakkında fikir sahibi olmak lazım ki bunu ancak doğru insanlarla doğru ortamlarda bir arada olarak gerçekleştirebiliriz.”

1. kurumsal yönetim zirvesini mümkün olabilirse Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yapmayı planladıklarını söyleyen Feyyaz Ünal, “Sivil toplumun mevzuata katılımında daha etkin ve aktif olmak istiyoruz. Ülkemizde başkanlık sistemine geçildikten sonra çok şey değişti. Bu nedenle çok farklı sektörlerde faaliyet gösteren üyelerimizin bu değişimde üzerlerine düşen düzenlemelerde etkili olmalarına önem veriyoruz” şeklinde konuştu.

Dünya ekonomisindeki parasal genişleme ile birlikte Türkiye’nin önünde yeni fırsatlar açıldığını ifade eden Ünal, “Dünya ekonomisindeki bu yeni süreci çok iyi değerlendirmeliyiz” dedi.