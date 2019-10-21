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    HaberlerEkonomiTMO fındık alım sürecini başarılı şekilde sürdürüyor
    21.10.2019 - 15:29 | | AA

    TMO fındık alım sürecini başarılı şekilde sürdürüyor

    Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, 21 Ağustos'ta fındık alımına başlayan Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) bu süreci başarılı şekilde sürdürdüğünü belirterek, "İlk günlerde belli sorun ve aksaklıklar yaşansa da bu sorunlar tarafımızca tespit edildi ve ilgili kurumun destekleriyle giderildi." dedi.

    TMO fındık alım sürecini başarılı şekilde sürdürüyor

    Soydan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu sezon için fındık fiyatını açıklamasının ardından TMO'nun alımlara 21 Ağustos itibarıyla başladığını anımsattı.

    TMO'nun ilk alımı Ordu'nun Ünye ilçesinde gerçekleştirdiğini ifade eden Soydan, fındık alım noktalarının daha sonra diğer il ve ilçelerde artırıldığını aktardı.

    Soydan, ofisin fındık alımının ardından iki ay geçtiğini kaydederek, "TMO fındık alım sürecini başarılı şekilde sürdürüyor. İlk günlerde belli sorun ve aksaklıklar yaşansa da bu sorunlar tarafımızca tespit edildi ve ilgili kurumun destekleriyle giderildi." dedi.

    Şu anda Ordu'da, Ünye, Fatsa ve Altınordu ilçelerinde TMO'nun fındık alımlarını yoğun şekilde sürdürdüğüne işaret eden Soydan, Korgan, Kumru ve Kabataş ilçelerinde ise yoğunluk olmadığını söyledi.

    Soydan, TMO'nun üreticilere 16 Kasım'a kadar randevu verdiğini, bu tarihe kadar randevuların dolu olduğunu belirterek, "O tarihten sonra yeni randevuların olup olmayacağını hep birlikte göreceğiz." ifadesini kullandı.

    "TMO'nun fındık alımı piyasayı toparladı"

    Toprak Mahsulleri Ofisi'nin piyasada olmasının önemine değinen Soydan, "TMO'nun devreye girmesiyle serbest piyasada bir toparlanma oldu. Şartları uyanlar TMO'ya ürününü satarken tutmayanlar ise tüccar ve manavlara fındıklarını 15 lira seviyelerinden sattı." dedi.

     

     

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