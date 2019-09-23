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    HaberlerEkonomiTOKİ’den indirim kampanyası
    23.09.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet

    TOKİ’den indirim kampanyası

    Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığının borcunu erken ödeyip tapusuna hemen sahip olmak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik indirim kampanyasına başvurular bugün başlıyor.

    TOKİ’den indirim kampanyası

    TOKİ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yıl ikincisi düzenlenen kampanyada alıcılara peşin ödemelerde yüzde 22 indirim yapılacak. Kampanyadan bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlanabilecek. Bu kişiler, borç bakiyesinin yüzde 25’inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 22 indirim kampanyasından faydalanabilecek. Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, bugünden itibaren 18 Ekim’e kadar ilgili bankaya başvurabilecek.

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